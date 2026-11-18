ＡＩ領航者黃仁勳下台，引發全球議論。台灣的ＡＩ供應鏈業者擔心，未來輝達能否繼續維持大量訂單？美國科技業者認為，ＡＩ正在改變人類歷史，其影響力比當年的網路革命更強大，對人類未來發展將產生重大影響。沒有黃仁勳，是否就少了一位引路人？許多科技廠商透過黃仁勳推動的循環融資、貸款及信用擔保，增添ＡＩ設備、擴充算力，甚至興建資料中心。這樣的造局者，未來還會有嗎？

黃仁勳的開創性，在於將輝達從一家遊戲顯卡公司，蛻變成全球人工智慧ＧＰＵ晶片設計巨頭。華郵指出，黃仁勳緋聞案的幕後推手可能是國務卿魯比歐。他將黃仁勳與黃樂的緋聞，以及黃樂疑似中國間諜的消息，全丟給紐時；隨著事件發展，再向紐時及其他媒體爆料輝達內部的桃色新聞。

華郵報導尚待確認，但值得注意的是，黃仁勳曾要求與魯比歐見面，卻三度遭到婉拒。魯比歐擔任聯邦參議員期間，被北京視為干涉中國內政的對中強硬派。參議員魯比歐曾被中國列入制裁黑名單，限制入境，但國務卿魯比歐去年卻隨川普訪問中國。兩個名字，其實是同一人。

川普表示，黃仁勳沒有危及美國國安，不介意他復職，也沒有人證明黃樂是間諜。目前輝達員工及多位大股東，還有馬斯克、字節跳動創辦人張一鳴等人，共同連署「支持黃仁勳重返輝達」，簽名人數已突破十八萬，聲勢浩大。同時，輝達核心高層和數百名頂尖工程師，正醞釀聯手施壓董事會，要求讓黃仁勳重返公司，甚至傳出可能集體出走，轉投馬斯克的Terafab超級晶片計畫。

然這些連署施壓行動及川普的看法，法律上都沒有強制力，無法要求輝達董事會一定讓黃仁勳回任。輝達董事會正針對黃仁勳案進行調查，美國國會本周也將舉行閉門會議。若證實黃仁勳並未洩漏機密給黃樂，其回任才可能擺上檯面討論。

華郵指出，以魯比歐為首的反中派集結力量，聯手將黃仁勳鬥下台，也摧毀他對川普的影響力。這批反中鷹派，對黃仁勳希望開放輝達ＧＰＵ銷往中國，以及輝達引進中國ＡＩ開源模型，極為不滿。以揭發「水門案」聞名的華郵還指出，魯比歐操縱ＣＩＡ對黃樂的調查，在ＣＩＡ尚未確定黃樂是否為間諜時，便逕自撰寫備忘錄，以更強硬、肯定的措辭重新表述ＣＩＡ情報，將黃樂定性為間諜。然而，司法部長在黃仁勳辭職後明確表示，司法部尚未認定黃樂是中國間諜。

川普在黃仁勳緋聞案爆發後，曾打電話給黃仁勳。黃說「不知道黃樂是中國間諜」，川普則相信「黃仁勳是誠實正直的人」。精明如川普，會不會質問魯比歐：「你積極反中，與我的政策相違背，你對我忠誠嗎？」「黃樂是中國間諜，有什麼證據？」「紐時在期中選前刊出黃樂是中國間諜的消息，政府卻未處理，顯示政府無能，打壓共和黨選情，誰該負責？」「白宮是否該成立調查小組，追查黃仁勳緋聞案的幕後操作者？」這些問題若都問清楚了，川普還會留任魯比歐擔任國務卿嗎？還會支持他參選二○二八年總統嗎？

黃仁勳辭去輝達執行長，已不是單純的商業之爭或股權之鬥，而成為一場活生生的政治路線鬥爭。拉下黃仁勳，逐步弱化輝達，真能讓美國再次偉大？沒有黃仁勳的台灣，就像一輛ＡＩ汽車，所有零件幾乎都是台灣製造，卻少了他猛踩油門。