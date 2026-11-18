日前，全球晶片巨頭輝達執行長黃仁勳因婚外情風波公開道歉並請辭，震撼科技界。然而，這場風波背後，可能涉及更深層的美國政治角力。長期以來，黃仁勳反對美中科技全面脫鉤，主張維持對中國的晶片出口，與華府對中強硬派立場相左。隨著事件曝光，情報機構是否涉及選擇性洩密、國會鷹派是否藉機削弱其政策影響力，均引發揣測，也折射出美國科技利益、國家安全與政治權力之間的角力。

美國國會正推動三項科技管制法案：一是「ＡＩ看守法」，加強先進晶片出口審查；二是「晶片安全法」，要求追蹤晶片流向，防止轉運中國；三是「硬體技術多邊協調管制法案」，希望聯合盟友限制半導體設備出口。黃仁勳事件可能進一步強化國會鷹派以國家安全為由，推動對中科技封鎖的政治聲勢。

然而，圍堵政策若持續升級，結果未必對美國有利。首先，ＡＩ發展不僅仰賴先進晶片，更需要龐大的資料中心。其中，高速光收發器負責連接ＧＰＵ、伺服器與交換器，是資料傳輸不可或缺的零組件。中國在全球光通訊供應鏈占有重要地位，倘若中國以限制光收發器出口反制美國晶片禁令，勢必衝擊微軟等科技巨頭的資料中心建設及規畫。加上中國在電池與儲能產業的優勢，美國若忽略供應鏈相互依賴的現實，其ＡＩ發展也可能受到牽制。

其次，黃仁勳曾多次警告，嚴苛的出口限制阻擋不了中國自主研發，反而可能加速其半導體國產化。事實上，自美中晶片戰開打以來，中國持續投入龐大資源，雖然先進製程仍落後台積電，但在成熟製程晶片已快速擴充產能，廣泛應用於消費性電子、電動車及工業領域。

在高階ＡＩ晶片方面，華為昇騰、寒武紀、天數智芯及平頭哥等企業積極研發國產ＧＰＵ與ＡＩ加速器，雖然整體效能及軟體生態仍有差距，但技術持續進步。同時，中國也探索先進封裝、晶片架構創新等替代路徑，試圖突破ＥＵＶ曝光機的限制。比如華為就發表過「韜定律」，要透過「邏輯折疊」等創新技術製造先進半導體，並可望在二○三○年不需ＥＵＶ曝光機，就能達到相當於一點四奈米製程的水準。

更值得注意的是，中國不僅發展晶片設計與製造，也積極扶植半導體設備產業，逐步建立國產供應鏈。最近上海半導體技術展已展出自製的ＤＵＶ設備，且已量產；ＥＵＶ也在發展中，兩三年後可望自製，顯示中國大陸設備自主化的進程已成為全球半導體產業不可忽視的變數。此外，中國還掌握全球稀土分離、精煉及關鍵金屬加工的優勢。一旦擴大出口管制，美國及其盟友的半導體、航太與國防產業也可能受到衝擊。

美中科技競爭早已不是單純的晶片之爭，而是涵蓋材料、設備、能源、製造、人才及市場的全面供應鏈競爭。美國掌握先進晶片設計與關鍵設備，中國大陸則擁有龐大市場、製造能力、優秀人才及關鍵材料優勢，雙方其實是既競爭又相互依賴的關係。

美國的科技圍堵短期內或許可延緩中國取得先進技術，卻未必能阻止其長期自主化的趨勢，反而可能削弱美國自己的市場規模與研發動能。倘若這場圍堵最終演變成「傷敵一千，自損八百」的七傷拳，甚至成為中國半導體自主化的臨門一腳，那麼美國今日的科技優勢，最終反而會因過度圍堵而流失，那就得不償失了。後續將如何發展，且讓我們繼續觀察。