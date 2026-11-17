讀家觀點／在COP31 正義應是台灣的名字

ＣＯＰ31進入攸關最終決議的第二周政治談判深水區，談判進展卻令人憂心，大會在「化石燃料退場」與「氣候融資」兩大核心戰場上仍陷嚴重僵局。

高收入、高排放的已開發國家以財政緊縮與地緣衝突為藉口，遲遲不願兌現具體資金承諾；產油國則以能源安全為由，極力阻擋將前任主席國巴西提出的「化石燃料退場路線圖」納入具約束力的正式協議。這對首當其衝的開發中國家，特別是面臨滅頂之災的太平洋「小島嶼發展中國家」而言，無疑是赤裸裸的制度性不公。

在此關鍵時刻，環境部彭啓明部長主持「AI for Climate, Climate for AI」論壇，向國際展示台灣的科技實力，殊值肯定。然氣候危機不只是技術工程競賽，更是必須「選邊站」的倫理抉擇。台灣在ＣＯＰ31的發聲，不能只停留在「ＡＩ賦能」的亮麗展演，而必須勇敢回應教宗良十四世疾呼的「氣候正義」。

正如教宗在其首部通諭「偉大的人類」中所警示，人類改變世界的技術力量愈強大，就愈需要具備服務「人性尊嚴」的分辨力；若缺乏倫理節制，高科技與算力不僅本身是龐大的耗能怪獸，更可能掩蓋結構性不公，淪為大國與資本掠奪的工具。

在ＣＯＰ31的談判桌前，台灣不能只當價值中立的「技術供應商」，而須正面回答兩個無法迴避的「選邊站」問題：第一，面對全球升溫即將突破攝氏一點五度的臨界點，台灣究竟願不願意提出具明確時間表的「化石燃料退場路線圖」，而非僅以「綠色算力」或「碳移除」作為延宕能源轉型的遮羞布？

第二，當高排放富國與脆弱小島國在談判桌上尖銳對立時，台灣究竟願意站在哪一邊？我們與太平洋友邦呼吸著同一片海洋的氣息，承受著同等的極端氣候威脅，豈能只在場邊展示晶片，卻對友邦最迫切的生存正義保持沉默？

良十四世教宗延續前任教宗方濟各的精神，深刻指出「大地的呼聲與窮人的呼聲」是同一體的兩面。今日氣候談判受阻並非因為「巴黎協定」不夠完善，而是各國領袖缺乏政治勇氣。

二○二四年五月環境部代表團曾遠赴梵蒂岡，在宗座科學院連署歷史性的「全球氣候變遷韌性議定書」，承諾推動涵蓋「社會轉型」的ＭＡＳＴ戰略，並宣告「氣候韌性是根本的人權問題」。如今兩年過去，台灣不應忘記許下的承諾。

誠摯建言，政府應立即在ＣＯＰ31期間，向國際社會作出兩項超越技術官僚思維的宣示：其一，正式對接國際「化石燃料退場路線圖」，明確訂定台灣逐步淘汰煤、油、氣的時間表，停止對高排碳產業的隱形補貼，並建立「原住民族與在地農漁民知情同意及利益共享」的公正轉型機制，杜絕綠能開發侵害土地正義。

其二，將「AI for Climate」昇華為「Climate for All」，承諾將台灣研發的氣候預警算力、防災模型與韌性技術作為「普世公共財」，透過無償技術援助與贈款合作，直接支持太平洋友邦與其他小島嶼發展中國家的在地調適，而非將氣候合作簡化為商業輸出。

台灣雖受限於國際政治現實無法成為聯合國締約方，但「氣候正義」沒有任何政治藩籬。唯有當我們勇敢站在受造界與小島嶼國家的身旁，台灣才能向世界證明，我們不僅是科技之島，更是一座擁有靈魂重量與道德主權的公義之島。