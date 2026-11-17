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別讓台海成美中俄峰會角力犧牲品

聯合報／ 張漢平／榮民（高雄市）

ＡＰＥＣ經濟領袖會議將在中國深圳登場，而美中俄領導人也將於十九日舉行三方峰會。在俄烏戰爭方面，三方峰會是否會尋求結束戰爭的方案？全球都在關注。筆者試從中國的歷史教訓、國家戰略思維及兩岸未來可能發展等面向切入觀察。

第二次世界大戰末期，英美為首的西方盟軍為求東亞作戰勝利，冀望蘇聯對日作戰。之後，美英蘇展開多次祕密協商，最終簽訂犧牲中國（中華民國）領土與主權的「雅爾達密約」，對中國未來產生極其深遠的影響。中國深受其害。因此，對於強權霸凌弱國、小國，再由強權私下協商或簽訂不平等條約的作為，中國始終無法苟同。

在國家戰略思維方面，就如美國總統川普所言，當前國際態勢是「G２」局面。中國大陸雖已躋身強權之列，但深知相較於美國，在軍事、科技、經貿等關鍵領域仍居下風。尤其是中方國家戰略思維始終定位在不搞「霸權主義」，對區域性問題立場也是交由當事方協商解決，藉此樹立區域安全框架的國際認知。因此，在俄烏戰爭上，中共的態度應是由俄烏及歐洲相關國家協商解決，中共不宜直接介入，此舉可能也為未來兩岸發展埋下伏筆。

中共領導人習近平近期談到台灣時，強調實現統一是「矢志不渝的歷史任務」。西方一些主流媒體及美國部分高階將領對兩岸局勢的觀察與研判，皆認為「和平統一」雖是中共主旋律，但若其領導階層強烈感受到和平統一難以實現，訴諸武統的可能性，將隨軍事力量及「反介入與區域拒止」能力提升、逐步具備攻台能力而大增。中共也必然強烈宣稱對台動武屬於中國內政及區域性問題，外部勢力不得干預。

台灣如今面對現實的國際環境，除了深刻思考烏克蘭遭強權欺凌、淪為談判犧牲品的處境，主政者更應以此為鑑，審慎思考國家整體安全戰略的定位與走向，切勿執著於可能引發台海危機的意識形態，讓我們成為第二個烏克蘭。

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