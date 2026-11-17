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戰略主動 台灣不做大國菜單

聯合報／ 趙興鵬／中華戰略學會研究員（台北市）

美中俄三國元首將於十九日在第卅三屆亞太經合峰會中會晤。但中方並未提及會晤內容、詳細議題或方向。不過，可確定的是，三國都有會面需求，希望藉此平衡各自利益、交換條件，解決當前面臨的困局。

俄羅斯而言，俄烏戰爭打了四年，雙方不但死傷慘重，也確實到了民窮財盡的地步。再打下去，其國內勢必出現社會動盪，加上北約步步進逼，亡黨亡國、乃至崩解，並非沒有可能。

對美國來說，期中選舉共和黨大敗，川普成為跛鴨總統已難避免。加上國內通膨、物價上漲，民眾苦不堪言；國債高築，陷入以債養債的死循環。美伊戰爭又陷入與俄烏戰爭相同的泥淖，進退兩難，眼看國內能源價格不斷上漲，卻束手無策。

中國大陸雖面臨經濟下滑、房市泡沫等問題，但整體經濟表現仍亮眼，尤其高科技產業扶搖直上，國防戰力也蒸蒸日上，在西太平洋可與美國分庭抗禮。貿易戰與美國打了幾年，愈打愈得心應手，不但打出美國經濟紙老虎的原形，也讓歐洲、加拿大敢跟進向美國叫板。最主要的是，大陸守住美俄所欠缺的戰略定力，唯一尚待解決的問題，就是兩岸尚未統一。

從中國大陸發布三邊「會晤」而非「會談」來看，這次應是三巨頭在鏡頭前露個面，然後閉門上桌吃飯。端上桌的應該只有三道菜，一道是烏克蘭菜，一道是伊朗菜，一道是台灣料理。

這三道菜，歐洲、日本輪不到上桌共享。雖然日相高市早苗急於在峰會上單獨與習近平會見，但尚未獲中國大陸接受，甚至川普也不會在峰會上另闢房間與高市會談，只能先去馬尼拉打個照面。

台灣在川普眼中，只是桌上的「小小筆尖」。若其以台灣問題交易伊朗、烏克蘭兩個問題，一換二看來划算，台灣該如何應對？政府面對殘酷的國際環境，是否應盡力化戰略被動為主動，讓我們不致成為大國餐桌上的菜單？

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