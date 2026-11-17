選民要的 不是捐款比賽

高雄市長選舉勝負是這次九合一選舉重要觀察指標之一，而選舉結果關鍵全在中間選民態度，尤其是值此選情緊繃之際，任何議題只要涉及社會觀感，即可能影響中間選民的投票行為。近日民進黨候選人賴瑞隆拋出的選舉補助款，無疑就是一項值得正視的議題。

賴瑞隆在公辦政見會上雖然表現平平，但他做了全數捐出選舉補助款的承諾，並公開詢問國民黨候選人柯志恩是否跟進，具有一定程度的攻擊效果。柯志恩未正面表示自己是否願意捐款，僅表示尊重賴瑞隆的個人選擇，並轉而質疑賴瑞隆接受雲豹能源三百萬元政治獻金，以及新潮流「比較有錢」，這樣的回答是在迴避賴瑞隆的質問，恐怕不利於爭取中立選民。

依照現行選舉制度，候選人達到法定得票門檻後，可以依法獲得選舉補助款，其目的在於分擔競選成本。因此，補助款既然是依法取得，候選人自然有權決定如何運用，捐與不捐都不應受法律或道德強制。

然而，法律權利與社會觀感畢竟是兩回事。政治人物從政，除了應有依法行事的觀念，更應理解社會大眾對公共責任的期待，當對手主動宣布將補助款捐作公益，這項承諾即已同時形成一道公共議題，讓其他候選人必須面對社會的詢問。

口才便給的柯志恩不願正面回答，固然有其考量；但當媒體追問，甚至對手一再要求正面回答時，如果始終以尊重對方自由、自己沒有拿雲豹政治獻金等說法回應，難免讓人覺得沒有回答問題。尤其對於尚未決定投票意向的中間選民而言，候選人面對問題時是否能坦率回應，往往也是觀察政治人物甚至是支持與否的重要參考。

值得注意的是，賴瑞隆提出捐款承諾，自是出於選舉策略考量，當一項原本屬於個人財務運用的選擇，被轉化為要求競選對手表態的議題，便具有設定選戰議程的效果。柯志恩如若不願接球，只以對手的政治獻金問題反擊，反而可能使自己陷入另一場金錢攻防，模糊了原本可以簡單清楚說明的立場。

無可諱言，這場攻防究竟會不會影響選情？取決於中間選民的看法。對立場鮮明的藍綠支持者，捐不捐款當然不足以改變既有選擇；但對中間選民而言，候選人的態度、誠信與處理公共議題的方式，卻可能留下不同印象。尤其選戰進入最後階段，一些看似枝微末節的事情，也可能成為選民評估候選人性格與格局的重要依據。

不過，選舉終究不是公益競賽，更不是誰捐得多，誰就比較有條件治理城市。高雄市民真正應該關心的，是未來產業發展、青年就業、交通建設、財政健全及城市發展等重大課題。

捐款是一種善意，不捐是個人權利；但面對社會詢問，坦然說明則是政治人物應有的責任。賴瑞隆的公益承諾可受肯定，柯志恩的自主選擇也應受到尊重，兩人更應把焦點帶回高雄的未來。畢竟，選民需要的不是一場捐款比賽，而是兩位候選人對城市治理、對市民真正負責的承諾。