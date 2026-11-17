當加拿大學生為紀念一戰別上虞美人花 台灣年輕人記得歷史嗎

十一月十一日是大英國協國家國殤紀念日（Remembrance Day），緊接著十二日，也是我們中華民國的國父誕辰紀念日。很遺憾的是，滑遍社群媒體，卻很難感受到紀念日應有的氛圍。當台灣社會沉浸在「雙十一購物節」的折扣時，我所就讀的加拿大高中，卻正為這群為國捐軀的英勇將士，舉辦一場莊嚴肅穆的紀念典禮。

在加拿大，國殤紀念日不只是一個紀念日（各省放假規定有所不同），更是一堂全校師生共同參與的歷史教育課。早在紀念日前一周，學校便特別邀請歷史學者來到校園，向我們講述第一次世界大戰的歷史與殘酷。

大約從一周前開始，直到紀念日當天，從校長、老師到每一位學生，甚至許多卑詩省的居民，都會自發地在左胸前別上一朵紅色的虞美人花紀念章（Poppy）。當天，學校也邀請退役軍人參與升旗典禮，全校師生則在靜默與演奏聲中，向那些在戰場上犧牲的生命致敬與默哀。這讓當時身為學校樂隊一員、正在演奏加拿大國歌的我深受震撼，第一次真正體會到和平背後付出的沉重代價；戰爭留下的傷痛，是永遠無法磨滅的。

典禮結束後，不禁讓我回頭反思台灣現況。在這個許多年輕人甚至不會唱國歌的時代，如果今天在街頭隨機詢問學生，究竟有多少人能說出「八二三砲戰」、「古寧頭大捷」或「七七抗戰」的歷史？又有多少人聽過流落異域、孤軍奮戰的「泰緬孤軍」？

甚至在每年的特定紀念日，多數人關心的往往只是「有沒有放假？」卻很少有人問一句：「今天為什麼放假？」更遺憾的是，有多少年輕人能說出我們國家的軍人節是哪一天？更別說像加拿大一樣，舉辦紀念活動了。

今天，政黨與政治利益逐漸取代對歷史的紀念，紀念日只剩下靠放假來取悅人民，以及供特定群體「定期消費」的功能，我們失去的不只是對過去的記憶，更是對這片土地的認同。一個國家，如果從上到下都遺忘了自己的血淚史，那麼，新世代的台灣人便很難理解過去的先輩為何守護、為何而戰、為誰而戰。

身為一個旅外高中生，同時也是對國家抱持希望的年輕人，我衷心期盼政府與相關部會，能借鏡加拿大深耕校園的歷史教育，讓台灣的歷史教育及教育部規畫的全民國防教育課程，不再只是紙上談兵、耍耍嘴皮，而是真正走進學生的日常生活，增進年輕人對這片土地的認同。

今天的安定，是前人用血汗築成的。自由從來不是沒有代價的，和平更不是撿來的，而是這片土地一代又一代的人民，用他們的生命換來的。我們能做的，就是記取歷史的教訓，追求穩定與和平，防止戰爭再次發生。