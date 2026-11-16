黃仁勳的失敗 要台灣文化負責？

這幾天ＡＩ界最受矚目的新聞，莫過於輝達前執行長黃仁勳的風波。除了科技與政治層面外，還聽到了另一種評論：他的集權式管理與輝達的噤聲文化，導致他過度膨脹，進而陷入嚴重的個人與公司治理危機。更有甚者，還把這種文化跟他出生於台灣畫上等號。

當他成功的時候，吹捧的是美國夢—鼓勵式教育、努力就會成功等等。但當他失敗時，外媒批評如雨後春筍般出現，連我們自己人都迫不及待地要認領這份「亞洲文化導致的人格失敗」。

紐時一篇題為 I Wrote Jensen Huang's Biography. Here's What Led to His Downfall.（我寫過黃仁勳的傳記，以下是導致他垮台的原因）的文章提到：「輝達內部存在一種難以打破、『緘默守則』般的文化，讓黃仁勳得以放任自己最糟糕的一面。」接著又懷疑他對服務人員的親切慷慨，是否只是一場表演；「黃仁勳一番疾言厲色的訓斥，可以持續一個小時甚至更久」。

但同一位作者，在去年出版的黃仁勳傳記中卻形容他：「精力旺盛、喜怒難測、才華卓越，而且有著非比尋常的投入」、「迷人、風趣、懂得自嘲，卻又經常自相矛盾」。作者當時試圖從他的不安全感、責任感與家族榮譽觀，理解這些看似矛盾的性格特質。如今卻質疑，他某些親切的表現是否只是做戲。

成功時，每個缺點都是天才的代價；失敗時，每個優點都是人格缺陷的偽裝。這兩種敘事其實同樣偷懶，只是一個負責造神、一個負責毀神。

成功的黃仁勳，是美國夢的產物。美國教育鼓勵創新、美國社會給移民機會、矽谷容許冒險；他是從底層一路奮鬥成世界級企業家的典範，而我們藉由他的成功，似乎也參與了這個美夢。

失敗的黃仁勳，卻被說成深受台灣中小企業文化影響—華人集權、家長式管理、部屬不敢反對、老闆把公司當成自己的王國；而我們憑藉努力站上世界舞台的美夢，也隨之瞬間破滅。

且這不單純是「外國人的偏見」，台灣人自己也進入了這套敘事；我們曾經那麼熱烈地認領他，稱他是台灣之光、台南囝仔、夜市美食。如今他出事了，評論者似乎急著證明台灣人沒有盲目護航，我們有能力反省自己。

這裡面確實觸碰到台灣職場文化的一些痛處，但若沒有證據證明黃仁勳的管理方式源於台灣企業文化，而只是看到「集權、咆哮、噤聲」，便把它歸因於華人背景，那就不是分析，而是事後諸葛的文化本質論。

畢竟，黃仁勳十歲左右便離開亞洲，在美國受教育、工作、創業；輝達是美國公司，公司治理問題也發生在美國企業制度之內。

若他的冒險、創新與成功可以被視為美國塑造，為什麼他的傲慢與集權要由台灣文化負責？難道美國企業界沒有強勢創辦人、性別權力失衡、董事會失靈和對明星執行長的崇拜嗎？好的部分屬於美國制度，壞的部分就來自原生文化？

黃仁勳的驚人成就，不應一筆勾銷或全盤改寫。他仍然是那個有遠見、有毅力、有魄力與前瞻眼光的奮鬥者，一個人一時的順境或逆境，不必這麼快就被「文化歸因」。