讀家觀點／核能與綠能 從互斥到互補

ＣＯＰ31正如火如荼地在土耳其展開，氣候變遷與能源應用議題仍是舉目受矚之事；而本月底台灣九合一地方選舉，也將舉行「廢除非核家園」公投，再度引發能源政策路線之爭。非核家園長期被視為民進黨神主牌，更被納入台灣永續發展目標。隨著去年五月核三廠二號機停機，台灣已進入零核電時代。

然而，面對全球核能復興、ＡＩ產業用電激增及能源安全挑戰，非核家園是否已從環境理想轉變為經濟發展的政策限制？頗值探討。

首先，歷次核能公投反映能源治理的深層矛盾。二○一八年「以核養綠」公投獲五八九萬餘票支持而通過，廢除《電業法》二○二五年非核期限；二○二一年「重啟核四」公投遭否決；二○二五年「核三重啟」公投雖獲四三四萬餘張同意票，卻因未達法定門檻而沒能通過。三次公投顯示，民意並非全面反核或無條件擁核，而是在核安、供電穩定與經濟成本之間權衡。而此次公投已從個別核電廠存廢，提升至整體能源政策方向的抉擇。

其次，全球能源轉型已漸從核綠對立走向核綠並行。法國長期以核電作為低碳電力支柱，芬蘭持續發展核能。瑞典放棄逐步廢核政策，將能源目標從百分之百再生能源調整為百分之百無化石燃料電力；比利時廢除廢核法，允許核電延役及新建；荷蘭積極規畫新建核電廠。這些轉變顯示，核能重新成為歐洲能源安全與淨零轉型的重要選項。

再者，歐洲部分傳統反核國家亦出現政策轉向。義大利一九八七年公投後逐步關閉核電廠，今年推動永續核能法制改革，重新開啟核電發展途徑；瑞士亦推動解除新建核電限制。這反映能源政策已不再全由反核理念主導，而是更重視供電穩定、產業競爭力與減碳需求。然核電政策開放，不等於立即興建或商轉，仍須面對高昂成本、核廢料處置及社會共識問題。

包括美國及日、韓及中國大陸的能源布局，則更凸顯核能的戰略價值。美國積極推動核電延役與先進反應爐技術，日本逐步重啟符合安全標準的核電機組，韓國重新強化核電建設及技術出口，大陸與印度亦持續擴建核電。隨著ＡＩ資料中心、半導體產業及電氣化需求增加，核能作為穩定低碳電力，已成為國家產業競爭的重要基礎。

惟核能復興，並不意味非核政策完全消失。德國二○二三年關閉最後三座核電機組，至今維持非核路線；奧地利、丹麥、澳洲及紐西蘭等國，則從未發展商業核電，長期採取無核政策。德國主要依靠再生能源與跨國電網調度，丹麥則具有豐富風力資源。台灣屬於海島型獨立電網，缺乏跨國電力支援，能源轉型面臨不同的結構性限制。

最後，此次公投意涵在於非核家園是否仍應成為不可調整的政策信條。民進黨長期將非核家園視為重要承諾，但能源政策不能僅由意識形態決定，更須接受科學、經濟與安全共同檢驗。即使公投通過，核電廠仍須經過核安審查及相關法定程序始能重啟；即使未通過，亦須面對供電韌性、碳排放及產業電價等問題。

職是，核能與再生能源並不必然相互排斥，兩者可以互補。台灣應避免將能源政策，過度簡化為擁核與反核的政治對立。非核家園固然是環境理想，卻不應成為限制能源選擇的金科玉律；唯有兼顧核安、減碳、能源自主與經濟發展，始能建立真正永續的能源政策。