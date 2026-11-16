治理紅線 考驗華人創辦人

輝達創辦人黃仁勳遭董事會聘請外部律師啟動調查並辭去所有職務。這場由董事會內部發動的「冷酷切割」震撼全球。在兩岸，創辦人被自家董事會逼退的劇本則幾乎不可能上演。外界常將此歸咎於大陸的「以黨領政」或台灣的「家族文化」，但真正決定創辦人去留的，是三地企業在股權結構、受託法制與政商權力邊界上的底層配置。

美國大型上市公司的治理邏輯建立在股權高度分散與嚴格的受託責任之上。經過數十年的機構融資與二級市場稀釋，矽谷創辦人持股比例普遍偏低，黃仁勳僅持有輝達約百分之三點五的股權。在美國公司法框架下，獨董對全體股東負有高度受託責任；一旦創辦人個人行為引發國安審查、國會質詢或集體訴訟，獨董若不果斷切割，自身便將面臨股東巨額求償。

這種制度凌駕個人的治理剛性，在矽谷科技史上一再重演。一九八五年蘋果董事會支持執行長史考利並解除賈伯斯的營運權；二○一七年Ｕｂｅｒ創辦人卡拉尼克因企業文化醜聞與技術訴訟遭主要股東連署逼宮下台；二○二三年OpenAI董事會亦曾以溝通不透明為由罷免執行長奧特曼。在美式治理體系中，執行長只是受聘的代理人，公司是股東的公器，創辦人光環無法豁免於合規與市值風險之外。

反觀中國大陸，大型科技企業鮮少出現董事會逼宮創辦人，關鍵在於權力並非由外部獨立董事掌握，而是由股權架構與國家監管雙重決定。阿里巴巴、京東與小米等指標性科企多在海外或香港上市，普遍採取同股不同權的ＡＢ股設計或合夥人制度，創辦人以少數股權掌握超過半數的超級投票權，董事會實質上由創辦人主導，外部獨董不具備發動內部調查的票數基礎。

當年京東創辦人劉強東在美國捲入個人風波後，董事會並未將其罷免，因其掌握絕對投票權；直至二○二二年反壟斷與平台經濟監管環境趨嚴，劉強東才逐步退居幕後並卸任執行長。同樣地，馬雲在外灘金融峰會發言觸動金融監管紅線後，螞蟻集團上市喊停並啟動業務重組，反映的是國家監管對系統性風險的介入，而非美式董事會的內部治理制衡。

台灣上市櫃企業極少發生董事會反制創辦人的事件，表面上是傳統的尊長倫理，深層支撐則是股權集中與人情治理的制度結構。許多大型企業長期透過家族控股公司、投資公司與基金會進行交叉持股，創辦人家族往往掌控三至五成以上實質股權。

在股東會席次由大股東絕對主導的前提下，不存在外部股東聯手獨董推翻創辦人的結構條件。

同時，台灣雖已全面引進獨立董事制度，但獨董人選高度依賴董事長或大股東的提名與人脈推薦，使其在實務上多半扮演顧問角色，難對大老闆發動逆向調查。過去長榮集團兄弟鬩牆、大同經營權之爭或泰山股權風波，均源自家族內部繼承分裂或外部市場派強行收購股權，而非獨董基於公司治理啟動合規調查。只要企業營收穩定且未涉及財務掏空，台灣商業文化普遍將高層私德視為家務事並採取內部冷處理。

說到底，三地企業誰能動得了創辦人，取決於最終否決權握在誰手裡：美國交給法律與機構股東，大陸收歸國家監管，台灣則鎖在大股東的股權與人脈網中。當企業規模跨出本土、資本高度國際化後，這條過去看不見的治理紅線，遲早會成為所有華人創辦人須面對的考驗。