國際寬容日 找回民主對話雅量

十一月十六日為聯合國「國際寬容日」，旨在提醒全球社群尊重多元歧見，以理性溝通消弭對立。然而，審視近年國內政治生態與民間輿論，大眾信任日趨薄弱，朝野與民間的包容度亦隨之萎縮。社群演算法與意識形態動員的雙重激化，使公共論述屢見非黑即白的陣營劃分，理性思辨與制度溝通的空間已受到顯著擠壓。

良性民主治理的基石，在於充分的政策辯證與程序正義。遺憾的是，當前許多牽動國家發展與民生福祉的重大法案或施政方針，往往未經充分實質審查與社會溝通，即陷入立場先行的政治攻防。持不同見解者，動輒遭受輿論的標籤化批判與人格攻訐。此種動員對立的政治慣性，不僅導致溫和中道的發聲空間萎縮，更令專業文官、學者專家與實務工作者對政策建言裹足不前，實非國家長治久安之福。

現代憲政民主的精髓，從來就不僅止於多數決的意志貫徹或聲量動員，而在於對少數意見的尊重、對程序價值的恪守，以及對異見者的包容與對話。倘若政策推動習慣以情緒動員取代審議對話，代議制度將面臨失靈風險，治理效能與公信力亦將隨之耗損。

筆者身為第一線教師且長期參與政策倡議工作，深感制度運行的根本在於客觀規範與同理包容。當上位者與政治菁英頻繁訴諸對立動員，無疑對老百姓做出負面示範，弱化公民社會應具備的包容素養，更侵蝕法治基礎賴以維繫的公眾互信。

容忍異見，從非軟弱的妥協，而是憲政民主最強大的護城河。國際寬容日所昭示的，正是免於恐懼與標籤的理性思辨權利。當前政府及朝野政黨亟需展現制約權力的自覺，停止以民粹聲量碾壓反對意見。找回寬容的政治雅量，捍衛法治常規，正是台灣民主免於沉淪的關鍵分水嶺。