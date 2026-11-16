民代監督應先查證事實

台北市長蔣萬安於十三日晚間前往饒河夜市拜票，並到先前發生「菜單遮蔽簽名」風波的老店東發號用餐。不料，隔日民進黨台北市議員許淑華便在政論節目指稱，蔣萬安團隊用餐後沒有付錢，甚至以「吃霸王餐」形容，質疑市長是否仗著身分特權白吃白喝，引發一場政治與消費爭議。

對此，蔣萬安表示，當時店家有意招待，但團隊堅持付錢，店家仍不願收取，因此將餐費交給饒河街觀光夜市自治會長，請其協助處理。隨後，自治會長郭洪金鳳也出面說明，自治會事前已與店家聯繫，店家女婿表示歡迎，也有意招待。她將此訊息轉告蔣萬安團隊後，團隊表示不宜接受招待，並當場拿出二千元交由她處理。用餐結束後，自治會人員也曾向店家提出付款，但店家婉拒，雙方才約定隔日再行處理。

然許淑華隨後仍表示，自己曾向店家確認，店家並未表示要招待，並質疑蔣萬安說法不實。雙方說法因此出現明顯落差。這起事件值得檢討的，不只是餐費究竟由誰支付，而是民意代表公開指控他人之前，是否已完全盡到查證責任。

從目前公開資訊來看，至少有幾個問題值得釐清。首先，蔣萬安團隊是否有付錢的意願？依自治會長說明，團隊在用餐前即交付二千元，並非用餐後一走了之。其次，店家是否曾表達招待意願？自治會長指出，店家女婿事前曾表示願意招待，這與許淑華所稱向店家確認未曾表示招待的說法不同，仍須釐清她所詢問的對象。第三，自治會是否曾代為向店家付款？依自治會說明，當晚確實曾提出結帳，但店家婉拒，才延至隔日處理。

由此可見，許議員所掌握的資訊，與實際協調付款的自治會長及相關人員說法並不一致。尤其自治會長已公開還原過程，更應進一步釐清，而不是逕自認定蔣萬安團隊吃霸王餐。民意代表監督政治人物，本是民主政治的重要職責，但監督必須建立在事實之上。若僅憑片面資訊，就使用具有負面意涵的字眼公開指控，不僅可能誤導社會，也會傷害當事人的名譽。

本案原本只是店家是否招待、消費者如何付款，以及店家是否接受付款的問題，只要雙方把帳務處理清楚，原本並不複雜；經過政論節目及媒體報導後，卻被放大成市長是否仗勢白吃白喝的政治爭議，再延伸到網路，成為不同立場者彼此攻訐話題。尤其東發號先前才因菜單遮蔽簽名事件受關注，如今再成政治攻防焦點，頻繁捲入政治風波也可能影響店家營業。

監督政治人物不代表可忽略事實查證，更不應讓商家成為政治角力受害者。言論自由並非毫無界線，若經查證，確因資訊不完整而產生誤解，當事人即應勇於澄清、更正，並向受影響的人表達歉意。因此，許淑華議員應正面回應自治會長提出的具體說明，釐清雙方資訊落差；若指控與事實不符即應公開更正，而非擴大爭議。

解鈴還須繫鈴人，能夠釐清爭議的關鍵仍是東發號本身。與其讓政治人物各說各話，不如由店家出面說清楚，讓爭議回歸事實。消費交易的基本原則是明確告知、誠信履約及妥善付款；政治言論的基本原則是查證事實。民意代表監督與批評，不能抹黑造謠，有錯就應認錯並更正。