聽不見真話的環境 如何貼近民意

在眾聲喧嘩的現代社會，言論自由被視為民主與進步的基石。然而，當真正的逆耳忠言出現時，社會是否具備足夠的成熟與氣度來接納，卻是一場嚴峻的考驗。

近日資深音樂人羅大佑的一席真心話，在社會上掀起波瀾，不同立場的民眾隨之展開激烈辯論。這場風波，不僅讓人看見公眾人物發言的兩難，更映照出一個值得深思的課題：在行使言論權利與掌握治理權力之際，我們更需要那份不隨波逐流的良知。每個人基於不同的成長背景與價值觀，對人、對事本就各有己見。在公共領域中，觀點碰撞原屬常態，是非對錯，時間與社會自有公評。面對批評與指教，無論是執政者、意見領袖，抑或每一位公民，最可貴的態度莫過於能夠自我省思—有則改之，無則加勉。

當然，公眾人物因具備高度社會影響力，發言時確實需要更加謹言慎行。然而，溝通是雙向的：說話者需要分寸，聽話者更需要氣度。若聽者動輒立場先行，對不同意見採取非理性圍剿與貼標籤，甚至以言論自由為名，行網路霸凌之實，只會製造寒蟬效應。當人人自危而不敢吐露真言時，忠言便再也進不了耳；一個聽不見真話的環境，又如何能真正貼近民意？

喧囂終會過去，但風波留下的思考不該止息。言論自由的可貴，不在於我們能大聲讚美相同的事物，而在於我們能平心靜氣地傾聽不同的聲音。真正要害怕的，從來不是有人說錯話，而是沒有人再敢說話。唯有當權利與權力的背後，都緊緊守住良知這把尺，說話者本於真誠，聽話者懷抱雅量，社會才能在一次次的對話與省思中，走向真正的理性與成熟。