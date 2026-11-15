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遭抹黑到東發號「白吃白喝」 蔣萬安競辦提告北市議員許淑華

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洋流打空戰 難掩空心政見

聯合報／ 孔令信／大學教師（台北市）
民進黨台北市長候選人沈伯洋在228公園舉行「洋流祭」音樂活動。記者胡經周／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋在228公園舉行「洋流祭」音樂活動。記者胡經周／攝影

昨天台北市長候選人造勢大比拚。國民黨蔣萬安的安可大遊行在雨中舉行，從競選總部到市政府，可以見到拄著拐杖的長者、帶著狗狗的中年夫妻、時不時喊加油的路過民眾和店家…人潮在雨中走兩公里多；民進黨沈伯洋則舉辦洋流祭，兩場活動主會場直線距離不過四公里多。

投票日接近，看到綠營確立以台北市長候選人沈伯洋為全國選戰衝刺主軸，只有一個感覺：大罷免又來了！本來今年九合一大選一直燒不起來，沈伯洋也是賴清德主席在「不得不」的情況下推出的牌，起初在野黨甚至覺得不可思議。

沒想到空戰加上媒體的不斷拉抬，使得蔣萬安市長陷入苦戰，一下子將六都選情炒熱，甚至綠營有股「六都拿下五都」的聲勢。更不用說部分側翼的抹黑、看似一面倒的網路輿情，完全複製了大罷免投票前的氛圍。

賴清德原本覺得會有苦戰，卻在看到沈伯洋空戰聲勢節節上升，逾億的流量讓賴覺得他這招真的很厲害。

二○二五年美國紐約市長大選時，現任市長曼達尼同樣是支持者在網路社群集結，配合大量影片與各選區草根式積極動員，最終異軍突起，成為首位穆斯林及百年來最年輕的紐約市長。

但是賴只看到洋流的流量驚人，卻沒見到：曼達尼敢用政策來打那些在紐約市盤根錯節的黑色勢力，更敢直嗆川普，紐約客因此而願意推他出來當市長！相比之下，綠營只沉醉在洋流的聲量中，卻沒有看到以下幾點：

首先，北市長的電視辯論上沈伯洋出乎意料地表現遜色，反而讓對手蔣萬安再度重上舞台，同時也吸引了不少年輕世代，紛紛覺得蔣辯得更勝一籌。原本氣勢低迷的藍營再度找到重新出發的動能。

其次，蔣的夫人牌出乎綠營的意料，石舫亘走進市場商家的魅力驚人，不但吸引民眾熱迎，更關鍵的是她的風度與溫度，讓民眾「即之也溫」，相對地洋流的面孔與流量總是讓人感覺一成不變、沒有新意。

近期不少在這段期間成為「沉默螺旋」的藍營支持者，願意走出來，民眾顯然對於「洋流側翼」動不動就抹黑造謠的行徑感到不滿。洋流高峰已過，沒有深耕地方的經營、端出有利地方發展願景的具體政見。尤其是祭出「不副署法案」這種陰招，就足證明賴政府上台以後一事無成，更是毀憲亂紀。

綠營、綠媒和青鳥光喊民主，卻一再侮辱對手；一再批評藍營所做出來的政績，卻無法拿出綠營施政的成績單，只有不斷在對手的政績上說三道四，難怪沈伯洋與賴瑞隆在台北與高雄的辯論上都說不出一個所以然；民進黨新北市長候選人蘇巧慧在辯論上，也被具有長期實幹經驗的國民黨李四川一再封殺。空有空戰聲勢，卻無真正的執政實力與改革方案，空話愈多，言行就愈心虛。

洋流看似旺盛，綠營眾人紛紛想要以沈伯洋作為選戰主軸牌，卻沒有真正的政績做為支援，一味依賴網上空戰、卻真成「空（心）戰」，如何拿下五都？

政見 大罷免 沈伯洋

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