後黃仁勳時代 台灣AI產業變局

黃仁勳辭輝達執行長，直接引爆點是他跟內部員工的婚外情，不吻合公司治理。但他和疑似中國間諜黃樂的緋聞，是整個案子重要導火線，背後的因素不單純，依資訊研判，可能是美國政府、國會、情報機構的反中勢力結合一起，對付一向主張對中國開放ＡＩ晶片出口的黃仁勳。

黃仁勳長期主張對中國晶片出口採開放的方式，他認為限制美國晶片出口，在短期對中國有抑制作用，但中國ＡＩ的發展，人力、財力都已具備，假以時日會和美國並駕齊驅；與其限制，不如擁抱中國市場，讓美國可以賺取商業利益，這套說法，不吻合美國對中鷹派的看法。

輝達市值全球第一，黃仁勳持股百分之三點六，股權雖高，沒有像谷歌、臉書、Space X設計雙層股權結構，分可投票董事和不可投票的股東。大部分的科技公司創辦人都會設計雙層股權結構，便於掌握有投票權的股東。輝達的股東，比黃仁勳股權多的有四家投資公司，反中派只要拉攏這些公司，就可以逼黃仁勳下台。拉下黃仁勳，寫「黃仁勳傳」的科技記者維特說，「沒有黃仁勳的輝達，就像沒有喬丹的公牛隊。」

後黃仁勳時代，會更強化美國限制高階晶片出口的國安政策。接下來，美國國會的反中派可能結合國會力量，通過三項限制中國科技和晶片的法案：人工智慧晶片出口監督法案、晶片安全法案、多國半導體設備出口管制協調法案，重點都在限制高階晶片出口中國，既或美國政府批准出口，也必須通知國會，國會有審查權；防止晶片透過第三國轉售、走私中國；限制中國取得先進半導體製造設備，包括光刻、蝕刻及其他關鍵製程設備。這些比現有規定，更加鎖緊，未來執行也會更嚴格。

黃仁勳不只在精神上支持台灣供應鏈，實質上，也給台積電及ＡＩ供應鏈大量訂單；這對台灣出口迭創新高、股市破四萬點，及高經濟成長率，都有推動貢獻。黃仁勳的產品策略對台灣供應鏈有兩大激勵影響：輝達擴張性策略，預估未來的產量極大化，台灣的供應鏈廠家，根據輝達未來的訂單需求，規劃工廠的擴建規模；黃仁勳的開創性思維，使輝達不斷推出新產品，規格升級也提供台灣的ＡＩ供應鏈不斷向未來挑戰。這使得台灣ＡＩ供應鏈廠家股票有高本益比，股價一直向上推升。

未來的輝達執行長，川普推薦曾經擔任蘋果ＣＥＯ的庫克接任，讓傳奇接傳奇，這是前瞻且建設性的建議。庫克接賈伯斯擔任蘋果執行長，為蘋果創造連續十五年的榮景，股價翻升十四倍；黃仁勳是ＡＩ領域的領航人，就如賈伯斯是智慧手機的開創者，兩人都是科技界的傳奇人物。庫克如接任輝達執行長，相信會創造輝達更輝煌的未來。

但，我們要明白，庫克即使接輝達執行長，對台灣供應鏈的支持未必像黃仁勳強力；庫克擔任蘋果ＣＥＯ多年，蘋果產品用台積電及很多廠家重要零組件，但從沒造訪台灣，親密度不如年年拜訪台灣供應鏈的黃仁勳。未來只能期望，無論誰接任輝達執行長，會和台灣供應商建立更好的關係，給更多的訂單，更能夠帶領台灣的ＡＩ產業不斷升級成長。