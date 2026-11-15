星期透視／政府莫避諱兩岸和平倡議

研究國際關係多年、在弗萊契外交學院取得博士學位的前立委丁守中，因感於國際情勢詭譎多變，憂心執政黨的「抗中保台」政策或將台灣推向戰爭，特邀請十位學者專家，撰寫「兩岸和平方程式」一書。書中以俄烏戰爭造成民生凋敝為例，力陳台灣應拒絕成為美國旗手，應透過和平手段解決兩岸爭端，「以協商代替對抗，用交流促進情誼」，避免台灣成為兩強爭霸的犧牲品。

去年底出版後，丁委員攜書拜訪大學恩師、曾任考試院長的關中，聽取關先生對兩岸情勢的看法。關先生對書中內容表示肯定，但質疑類似觀點已有不少人提出過，若無接續行動向社會宣揚避戰的重要，這本費了龐大心力完成的著作，恐怕也只是知識界的孤芳自賞，在社會上激不起太大的漣漪，更遑論影響政府的政策走向。

在關先生的啟發與協助下，師生兩人決議發起「兩岸和平倡議」運動，凝聚台灣人希望和平的心聲，一方面告誡政府不要一味尋求軍備對抗，另方面也向國際傳達台灣並非只有抗中的主張。根據關丁兩位的說明，運動開展初期乃以學政界菁英為對象，發起人均透過私人邀約，且以饒富政、學資歷的退休者為主。此因該族群過往多曾參贊政府決策，對政治現實有深刻認知，且無職涯規畫與生計考量，討論問題更能直指核心。迄自兩岸和平倡議在上周成立時，已有近三百位學政界人士簽署加入。這固然展現了關丁兩人的社會人脈，但更顯現了社會各界，對和戰情勢的憂慮。

十一月十二日孫中山先生的誕辰日，被選為倡議的發起日。在開幕演說中，關中特別指出，選擇這個日子有兩層意義：一是孫先生為兩岸共同敬仰的革命先驅，以其誕辰日發起和平倡議，正可提醒兩岸存在難以割捨的歷史情懷。此外，一次大戰時孫先生極力反對北洋政府參戰，認為充當列強馬前卒將人民送上戰場，並無助中國的國家利益。果不其然，戰後列強出賣中國，堅持讓日本承接德國在華利益，證明孫先生的先見之明。孫先生百年前的見解，對比目前有些人主張將台灣武裝成「刺蝟之島」，確實讓人喟嘆。

當前美國政策的反覆，讓許多人感到憂心。尤其在「東升西降」的態勢下，期望美日幫助台灣抵禦中共威脅，早已是不切實際的想像。在此一局面下，台灣的最佳利益，應是建立與大陸的對話管道，強化兩岸交流降低彼此敵意。這是誰都能理解的現實。

然而，長期將台獨奉為神主牌的民進黨政府，向來依賴美國提供安全保障，就算認清現實要進行政策調整，恐怕也會面對外人難以想像的顧忌。現今各界菁英跳出成立的純民間和平倡議運動，其實提供了執政者不少運作的空間，執政者應以智慧看待。

遺憾的是，倡議成立後的第一時間，陸委會主委邱垂正便表示，中共是當前台海和平最大的威脅，和平倡議是在指責「被害的台灣」；副主委梁文傑也強調，若要呼籲和平，應該向中共呼籲，「不要搞錯對象」，甚至暗示主張和平就是投降，全盤拒絕透過民間聲音爭取國際話語權。其實，倡議大會主張的，無非就是恢復過往的大三通。至於對等尊嚴，那是兩岸政府的處理事項，並非民間團體所能置喙。將和平主張說成是投降，難道台灣只能選擇戰爭一途？

（作者為文化大學政經系特約講座教授）