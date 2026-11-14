黃仁勳辭職 中美博弈誰得利

執掌ＡＩ晶片巨頭輝達卅三年的ＣＥＯ黃仁勳，因婚外情持續發酵被迫道歉與辭職。大公司老總因婚外情去職本不是多嚴重的事，但黃仁勳的去職不僅引起全球關注，甚至還有可能引起全球ＡＩ與地緣政治的海嘯。原因很簡單：中美地緣政治激烈衝突使然。

當前中美地緣政治衝突不僅聚焦於雙方的經貿關係，更與高科技領域的激烈較量不無關聯；而高科技的前沿又集中在ＡＩ領域，ＡＩ領域的制高點又與先進晶片的製程密切相關。和黃仁勳疑似有婚外私情的女商人黃樂，被美媒指為中國情報人員，但尚未得到有效證實，美國情報機關似乎也沒有拿出鐵證來證明黃樂的真實身分。

但這似乎並不重要，重要的是，黃仁勳的華人身分和黃樂的大陸身分，在當前中美博弈的大背景下，就足可演繹一場生動的桃色間諜戲碼了。最近的新聞爆出黃仁勳還有可能和輝達直屬下屬鮑威爾有婚外私情，卻罕有人再炒作「情報疑雲、晶片走私」這種○○七大戲的劇情了。

如今的高科技領域，尤其是人工智慧、先進晶片製程等，已和價值觀、社會制度等深度綁定，不僅成為中美博弈的一個主要焦點，甚至還關聯美國共和黨、民主黨兩股勢力的博弈，盤根錯節、十分複雜。普遍認為，民主黨會挾期中選舉大勝而掌控國會之東風，藉黃仁勳事件負面發酵之際，將對ＡＩ與資料中心的建設收緊監管，這對川普的ＡＩ政策將是一個沉重的打擊。

客觀來說，在中美博弈的大背景下，無論這場間諜情色案真實與否，對黃仁勳桃色風波的持續炒作都與中國大陸無損，但對美國而言實則大不利。黃仁勳是輝達的靈魂人物，輝達在高階晶片銷售市場所占份額目前無人匹敵。輝達即便在最近股市行情大起大落、劇烈震盪，其市值仍高達四兆美元，相當於日本、英國、印度各自的經濟產值，其經濟體量之大，可想而知。

黃仁勳治理輝達有方，對先進晶片的研發和生產貢獻卓越；此時辭職，繼任者能否延續輝達的輝煌，尚有很大的不確定性，而其競爭對手如大陸的華為等科技巨頭正奮起直追，全力開發具有競爭力的ＡＩ晶片，會不會趁勢後來居上，也未可知。

供應鏈諮詢公司Proxima高級副總裁漢普登就認為，黃仁勳辭職的時機，相當棘手，半導體供應鏈如今面臨巨大壓力，對先進ＡＩ晶片的需求使得高頻寬記憶體、先進封裝和高階製造等領域產能捉襟見肘。但不知美國戰略界對此有無清醒的認識？當然，美國盤算也可能是，藉此對大陸晶片全面圍堵，但以往類似的實踐已表明，這未必能奏效，反而有可能大大刺激大陸先進製程晶片的自主創新。總而言之，美國此舉弊大於利。