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台灣的AI派對結束了？

聯合報／ 鍾紀聖／資訊科技業（台北市）
輝達創辦人黃仁勳在台灣享有高人氣，所到之處都被媒體和民眾包圍。 路透
輝達創辦人黃仁勳在台灣享有高人氣，所到之處都被媒體和民眾包圍。 路透

輝達執行長黃仁勳辭去執行長與董事職務。過去兩年，只要黃仁勳來台吃一頓飯、逛一趟夜市，相關供應鏈的股價就能連漲好幾天。這股席捲全台的「仁來瘋」，讓台灣硬體製造商賺得盆滿缽滿。如今，這位最大的推手突然轉身離開，再加上台灣本土缺乏超大型的ＡＩ算力中心與軟體生態，不禁要問：台灣的ＡＩ大夢，是不是就這樣提前結束了？

答案很明確：沒有結束，但那場「只要沾到邊就能賺大錢」的派對，確實散場了。

要看懂這場變局，必須先將「股市的題材熱度」與「產業的真實需求」分開來看。台灣這幾年之所以能站在全球ＡＩ浪潮的風口上，靠的並不是黃仁勳的個人魅力，而是我們花了幾十年累積下來的製造硬實力。從最上游的台積電先進製程與封裝，到下游的鴻海、廣達等代工大廠，全球超過九成的ＡＩ伺服器都出自台灣廠商之手。

換句話說，只要全世界的科技巨頭還要繼續蓋資料中心、訓練更聰明的人工智能，他們就一天也離不開台灣的工廠、技術與工程師。在這個物理極限的硬道理面前，黃仁勳在不在位子上，都不會改變台灣作為「全球ＡＩ軍火庫」的地位。

此外，科技業的版圖本來就在移動。即便輝達未來因為換帥而出現短暫的內部調整，Google、Meta、亞馬遜這些雲端巨頭，以及超微（ＡＭＤ）等競爭對手，早就都在加速研發自己的ＡＩ晶片。對台灣供應鏈來說，這些大廠同樣是台積電與台系代工廠的客戶。訂單只不過是從過去的「獨押輝達」，轉向「多方開花」，台灣硬體製造商的生意依然穩固。

不過，台灣產業界與投資人也確實該醒醒。失去黃仁勳，台灣失去的是一種「超額的紅利」。

過去，黃仁勳以極度強勢的領導風格，硬是逼著供應鏈每年都要推出規格翻倍的新產品。這種「一年一代」的激進節奏，讓散熱、電源、機櫃組裝等台廠零組件的價格水漲船高，也讓台股享受了前所未有的高本益比。未來輝達交由專業經理人團隊掌舵後，產品更新的步調勢必會回歸常軌，過去那種靠著強人意志硬擠出來的「超級利潤」，恐怕會慢慢縮水。

同時，這也再次戳破了台灣產業「重硬輕軟」的隱憂。受限於電力、土地與內需市場規模，台灣確實沒有本錢像美國一樣建立動輒數十萬顆晶片的超大型算力中心，在ＡＩ軟體應用上也相對弱勢。如今黃仁勳國際舞台光環褪去，台灣若不能趕緊補上算力基礎建設與軟體應用的短板，未來恐怕還是只能賺辛苦的代工財。

黃仁勳的離開，對台灣而言不是末日，而是一場「大人式」的考驗。沒了精神領袖在前面搖旗吶喊，台股ＡＩ族群齊漲齊跌的瘋狂時代正式落幕。接下來市場將回歸最冷酷的基本面檢驗，誰有真技術、誰能拿到非輝達陣營的訂單，誰才能笑到最後。

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