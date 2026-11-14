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讀家觀點／地方選舉也能投給兩岸和平

聯合報／ 史學勤／文史工作者（台北市）

距離九合一大選投票日僅剩兩周，選民正準備決定未來四年由誰治理地方。交通建設、社會福利與地方經濟固然重要，但兩岸關係何去何從，是否也值得納入投票考量？就在選戰最後階段，前考試院長關中、兩岸發展研究基金會董事長丁守中等人發起「兩岸和平倡議」，呼籲降低敵意、恢復對話與建立軍事互信，試圖從源頭減少台海衝突風險。外交、國防與重大兩岸政策主要由中央決定，但和平同樣關係到每個地方的安定與發展。

這次倡議集結超過二百六十位各界人士，包括行政院前院長陳冲、國安會前秘書長蘇起、外交部前部長林永樂等人；立法院前院長王金平、國民黨前主席洪秀柱、國安會前秘書長丁渝洲及台聯黨前主席蘇進強等人也參與相關活動。這些具有不同政治背景與施政經歷的人士，在選前共同提出和平訴求，值得關注的不只是發起時機，更是具體主張。

宣言提出和平優先、恢復對話、深化功能性合作，以及正視兩岸分治現實、推動政治協商等四項主張。其中，建立軍事互信、緊急熱線與海空意外處理機制，旨在避免誤判升高為軍事衝突；恢復交流與民生合作，則希望減少敵意、累積互信。這些措施能否落實，仍有待雙方協商與公共檢驗。

有人認為，兩岸關係屬中央政府職權，與地方選舉無關。中央確實掌握重大政策決策權，但地方政府仍可在法定權限內推動城市交流、文化教育與民生合作。這些交流不能取代中央協商，卻能為減少誤解、維持社會往來提供助力。

尤其金門、馬祖的小三通、觀光、經貿與醫療往來，直接受到兩岸關係影響；台灣本島的地方政府，也可在合法、對等與安全的前提下推動城市及專業交流。地方交流的實際成效與風險，都值得選民檢視，而非僅以支持或反對交流作為判斷標準。

另一方面，降低衝突風險與準備危機應變並不矛盾。即使沒有全面戰爭，海空交通受阻、能源供應不穩或物流中斷，也可能影響民生。醫療後送如何維持？物資如何調度？通訊與電力受損時，行政及救災系統如何運作？這些都需要地方政府預先規畫，並與中央協調。

地方議會同樣負有責任。物資儲備、緊急醫療、通訊備援、避難設施，以及地方交流政策的經費與風險控管，都涉及預算審議與行政監督。議員雖不能決定兩岸政治安排，卻能檢視地方政府是否兼顧和平交流、民生利益與公共安全。

因此，地方選舉討論兩岸和平，不是要求地方首長或議員承擔中央職權，而是檢視他們如何在既有權限內促進交流、降低風險、保障居民生活。和平倡議著眼於減少衝突發生的可能，地方治理則透過民生合作與危機整備，提供具體保障。

選舉決定未來四年由誰治理地方，卻不能決定未來四年是否風平浪靜。當我們走進投票所，除了地方建設與民生政見，也值得思考候選人如何看待兩岸交流、面對台海風險，以及保障居民安全。

地方選舉不能直接決定兩岸和平，卻能讓和平與安全成為選民檢視地方治理的重要課題。

兩岸和平 和平 地方選舉 九合一 兩岸關係

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