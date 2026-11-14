莊瑞雄失言 照見綠惡質選風

「音樂教父」羅大佑近日在媒體專訪時砲轟民進黨、才剛說完「現在外省人被欺負得夠慘了」，民進黨立委莊瑞雄竟在十一日替民進黨桃園市長候選人黃世杰掃街輔選時，脫口而出「你怎麼知道張善政會不會選到一半中風」。儘管莊瑞雄昨天上午在立法院受訪時承認嚴重失言，並向桃園市長張善政表達誠摯歉意，但是這仍無法洗白部分政客隨著選舉白熱化，所暴露出的「劣根性」。

無獨有偶，二○○五年台中市前市長胡志強競選連任期間，不但遭受民進黨候選人林佳龍陣營質疑其身體狀況不適任市長，並由親綠醫師公布其病歷，引發醫界洩漏病歷爭議。時任總統陳水扁在台中助選時，也質疑胡志強身體狀況不知何時會出問題，最終胡志強高票當選連任成功。

羅大佑並非外省人，他對台灣的政治觀察如同他不勝枚舉的經典歌曲，雋永細緻，深入各角落，真實呈現。