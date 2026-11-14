善用手中選票 提醒執政黨謙卑

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄陪同桃園市長候選人黃世杰掃街時，私下談話被直播收音，莊瑞雄表示「你怎麼知道張善政會不會選到一半中風？」錄音檔流出後，莊瑞雄才不得不承認是他個人發言不當，同時也向桃園市長張善政致歉。

在這次的地方大選中，一方面是因為民進黨挾著中央執政的優勢，在新聞媒體上鋪天蓋地的替民進黨籍的候選人營造聲勢，另一方面則是因為在野黨向心力不足、表現也乏善可陳，所以產生了沉默螺旋效應，導致部分藍營及中間選民選擇沉默不表態，也使得選情更加詭譎且撲朔迷離。

然而像莊瑞雄這般，因為擁有中央行政資源就傲慢自大，擅自「詛咒」對手的做法，就令人完全無法認同；但話說回來，莊瑞雄之所以敢如此口不擇言，有可能就是民進黨政府長期以來「嚴以律人、寬以待己」，縱容之下的結果。

從蔡英文總統算起，民進黨執政已經超過十個年頭，在這段時間爆出的貪瀆舞弊案件其實不勝枚舉，但最終大都「大事化小、小事化無」，在賴清德總統上台之後，更是變本加厲，鮮少有綠營色彩的行政官員因貪瀆、無能而下台負責，這也逐漸造就了民進黨籍人士「有黨證就沒事」的高傲姿態。

當然也不僅莊瑞雄如此，就連對待特定議題的態度，綠營人士也是如此。近來北高兩市同樣發生校園供餐食安風波，但蔣萬安主政的台北市被強力抨擊，而陳其邁主政的高雄市卻被輿論輕輕放下。倘若年底的九合一大選，執政黨又贏得輕鬆，沒有遭受到挫敗，那麼這種剛愎自用、高高在上的態度就不可能改變。

因此，即便民眾對在野黨沒有那麼強烈的好感，但為了提醒執政的民進黨「記得台灣人民才是這片土地的主人」，選民們仍應善用手中這一票，鞭策執政黨不可目中無人，必須躬身自省並懂得謙卑。