蘇巧慧有三筆帳該交代

距離九合一大選投票僅剩兩個星期，新北市長選舉公辦電視政見發表會登場。民進黨候選人蘇巧慧身穿鮭魚粉西裝外套侃侃而談，希冀打造「充滿勇氣與希望的城市」。然而，這場看似陽光正面的政見展演，在「曠世智能」投資爭議的陰影下卻顯得格外諷刺。面對國民黨對手李四川的直球對決與各界排山倒海的質疑，蘇巧慧在政見會後，依然選擇將最核心的實質問題留在迷霧之中。

政治人物最忌諱說一套、做一套。蘇巧慧在政見會上許諾要協助新北青年成家立業，真有聽見創業青年的真實心聲？誠如擁有四十年公務資歷的李四川針砭，一般年輕人申請創業貸款額度不過二百萬元，不僅得拿不動產抵押，一旦失敗還得背債償還。反之，根據立委質疑及相關報導，蘇巧慧的胞妹蘇巧純在其父蘇貞昌任行政院長時，出任「曠世智能」董事兼營運長，竟能輕易獲得國發基金與台企銀創投等泛公股機構累計砸下逾四千萬元注資；如今該公司傳出帳面虧損高達三千多萬元。這種「平民創業押身家、權貴創業國家埋單」的相對剝奪感，蘇巧慧描繪再多市政願景，都難以抹平。

回歸制度與法治層面，這場爭議絕非蘇陣營一句「烏龍爆料」或「選舉要選到這樣嗎」就能輕輕帶過。時至今日，從立委質疑及相關報導來看，蘇巧慧與蘇貞昌，至少還有三筆帳沒向社會交代清楚：

其一，蘇巧慧競辦宣稱蘇巧純僅投入約二千三百萬，卻取得百分之卅四股權；對比之下，國家砸了約四千萬，出資近蘇家兩倍，持股卻僅蘇家一半。更荒謬的是，國發會主委備詢時稱蘇巧純買入價為每股八十元，若以增加的四二六萬多股計算，總額高達三點四億元，與蘇辦宣稱的二千三百萬元天差地遠。究竟是官員在國會公然說謊，還是蘇家以極低代價稀釋了國家股權？

其二，國發基金於二○二二年十一月動用一九九九萬元投資曠世智能，走的是「創業天使投資方案」，依法須有民間天使投資人領投並提交「投資評估報告書」。當時這位拿出二○八二萬元與國家共同投資行政院長女兒公司的「神祕天使」究竟是誰？一家資本額僅九百萬元、員工不到廿人、靠ＬＩＮＥ提供散戶看盤資訊的「微股力」平台，憑什麼符合蘇貞昌當年高喊的「ＡＩ國家隊」戰略？關鍵的投資評估報告為何至今不敢攤在陽光下？

其三，蘇巧慧身為律師與現任立委，競辦卻宣稱妹妹不是曠世智能負責人。然而《公司法》第八條明訂股份有限公司之董事即為負責人，蘇巧純身為董事與第二大股東，依法就是當然負責人。當外界質疑閣揆二親等親屬大拿公股資金是否違反《公職人員利益衝突迴避法》時，國發會竟聲稱「直接投資」不在法規列舉範圍內，相關部會面對審計部索資更屢屢拖延。基層公務員簽辦涉己公文都戰戰兢兢自請迴避，唯獨碰到蘇家，行政體系就自動轉彎、體察上意，教全國奉公守法的公務員情何以堪？

蘇巧慧曾呼籲外界不要為難公務人員，但真正讓公務員在國會與審計機關前左右為難、被迫用蒼白說詞護航的，正是握有權力卻拒絕透明的執政高層。公帑不是長官家屬的私房錢，新北市民要選的是能嚴守廉政分際的百里侯，而不是面對家族利益衝突只會閃躲的接班人。