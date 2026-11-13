要陸客政治表態 不如做好入境審查

一張訂房單上的「中國台灣」，竟讓一名申請來台觀光的大陸民眾被要求補件，還須親筆寫下「尊重台灣為主權獨立之國家，兩岸互不隸屬」。移民署表示將精進遣詞用語，避免不必要的誤會。這個承諾值得肯定，但更值得追問的是：旅客來台，究竟要證明自己遵守法律，還是先接受一場政治測驗？

兩岸治權各自運作、互不隸屬，是長期存在的客觀現實。要求旅客抄寫一句話，不會改變兩岸現狀，也不會增加台灣安全保障；它只有形式上的表態，沒有實質效果。若把這類文字當成入境審查的必要門檻，反而容易讓人覺得，台灣要以政治表態換取觀光許可，既無助於兩岸互信，也有損觀光待客之道。

這不表示入境審查可以鬆懈。國家安全必須擺在前面，申請資料是否真實、旅客是否符合規定、是否涉及危害安全或違法情事，都應依法查明。來台旅客的旅行或證明文件，如涉及統戰宣傳，主管機關當然應提高警覺，依具體內容與事證評估國安風險，依法採取必要措施。但也應區分訂房平台的地區標示、旅客本人的行為與刻意宣傳，不能一概而論。要求旅客表達特定政治立場，與查核身分、行程及安全風險，是兩回事。審查標準愈清楚，執行愈一致，才愈能守住安全，也避免行政措施被政治化。

憲法增修條文第十一條明定，自由地區與大陸地區間人民權利義務及其他事務的處理，得以法律為特別規定，「台灣地區與大陸地區人民關係條例」正是依此建立兩岸往來的法律框架。既然已經有法律規範，行政機關就應在法定範圍內審查，明確告知補件理由與依據，不宜用一句帶有政治立場的聲明，取代具體的法律標準。

兩岸交流並非只有政治象徵，也關係民眾生活與產業生計。觀光客來台，能帶動旅宿、交通、餐飲與地方商圈；文化往來讓兩岸人民有機會從真實接觸中認識彼此；若制度安排得宜，經貿交流也能為台灣商品拓展市場。但交流必須建立在平等互惠、相互尊重之上，不能一方開門、另一方設障，更不應把觀光當成政治施壓的工具。雙方都尊重彼此的管理規範與生活方式，交流才能長久，人民才能得到實惠。安全把關與開放交流不必互相排斥，重點是把風險管好、把規則訂清楚。

政府施政的首要責任，是提升經濟、增加就業與收入，讓人民安居樂業。與其讓旅客在入境前先抄寫政治口號，不如把審查流程做得透明、有效率，讓旅客願意來、商家做得起生意，也讓台灣產品有機會走出去。人進來、貨出去，讓交流帶來實際收益，才是對台灣最有利的安排。守住安全，也要打開機會；政治表態不能代替治理，平等互惠、依法交流，才是務實之道。