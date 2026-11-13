讀家觀點／黃仁勳風波給國家的啟示

近日輝達執行長黃仁勳引發的風波，受到各界高度關注。媒體追逐的或許是私人關係、情報疑雲，以及事件是否影響其在公司的領導地位。然而，若只把它看成一則企業醜聞，恐怕忽略了一個更值得公共政策思考的問題：當一家企業已成為國家科技競爭力的重要支柱，企業領導人的個人可信度與判斷，是否仍然只是個人的問題？

今天的輝達，已不是一家普通的科技公司。人工智慧的競爭，使高階晶片與運算能力成為國家戰略資源。黃仁勳也不再只是成功的企業家；他的個人形象、領導能力與商業判斷，已與輝達的市場信心，以及美國在人工智慧競爭中的戰略利益相互交織。正因如此，一個原本屬於個人或企業層次的事件，才可能迅速延伸到公司治理與國家利益的層次。孟晚舟事件則可視為這段轉變中的另一個重要歷史座標。

這讓人想起廿多年前的楊致遠與雅虎。當時，美國科技企業面對中國，最重要的問題仍是全球化與市場：如何進入這個龐大的市場，又如何面對不同政治制度下的企業責任。雅虎所經歷的爭議，也曾進入美國國會的視野。然而，那個時代的基本假設仍然是，中國首先是一個值得爭取的市場。

廿多年後，這個基本假設已根本改變。中國仍然是重要市場，同時也是美國科技與戰略的主要競爭者。從楊致遠的網路時代，到今天黃仁勳面對的人工智慧與半導體競爭，美國科技企業與中國關係，已從「如何在中國做生意」，轉變為「如何在商業利益與國家安全之間，畫定可信的界線」。

無論最後調查結果如何，我們都不應急於將它定性為間諜事件，更不必從私人風波推論個人的去留。真正值得提出的問題是：在高度戰略性的產業中，企業領導人的個人可信度，是否已成為一項具有公共性的戰略資產？

這並不是說企業家應放棄私人生活，或政府應以國家安全之名介入企業日常治理。問題在於，當一家企業的技術、供應鏈與領導人，都可能影響國家的戰略利益時，公司治理就不能只停留在股東與管理階層之間。董事會如何管理關鍵人物風險？企業如何建立足以防範利益衝突與安全漏洞的制度？這些都將成為人工智慧時代新的治理課題。

對身處全球ＡＩ供應鏈關鍵位置的台灣而言，這場風波同樣值得思考。無論產業政策或城市發展，都不宜過度繫於單一企業，甚至單一企業家的個人聲譽與判斷。真正的科技韌性，仍須建立在完整產業環境與制度基礎上。

從雅虎到輝達引發的風波，改變的不只是科技與企業規模，更是企業與國家之間的關係。今天黃仁勳所面對的風波，只是這段漫長變化中的最新一幕。回首楊致遠時代以來的科技道路，或許可以借用蘇東坡「定風波」中的一句話：「回首向來蕭瑟處」。

回首，並不是為了感嘆風雨，而是為了看清來時的道路。從網路時代走到人工智慧時代，科技企業、企業家與國家利益之間的關係已經發生深刻改變。唯有回首，我們才能看清今天這場風波真正帶來的啟示，並思考在創新、公司治理與國家利益之間，如何走出一條更穩健的道路。