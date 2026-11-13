選前查賄 應有制衡機制

選舉是民主政治核心，司法則是人民權利最後一道防線。國家有責任嚴查賄選，維護選舉公平，司法機關更應堅守政治中立，不能讓偵查權成為影響選情的工具。

尤其投票日前，檢警調若突然針對特定候選人、競選總部、幹部及支持者，發動大規模搜索、傳喚或拘提，即使具有法律依據，仍可能對選舉造成難以回復的影響。試想，候選人在投票前十天，競選總部突然遭搜索，數十名幹部及支持者同時遭傳喚、拘提，媒體大幅報導，選民可能因此形成候選人涉嫌賄選的印象，競選人員也可能心生恐懼，影響合法競選活動。即使最後查無犯罪事證，選舉早已結束，候選人如何挽回選情？

因此，選前查賄不能只問「有沒有法律依據」，更應追問：為何選在此時、為何如此大規模、有無侵害較小的方法？司法人員應保持高貴的靈魂，倘若司法受到政治指揮或利用，將是民主法治國家的重大災難。

司法必須真正中立，也要讓人民相信司法中立。無論國民黨、民進黨、其他政黨或無黨籍候選人，只要涉及具體賄選犯罪嫌疑，都應依法偵辦；但相同程度的犯罪嫌疑，也應受到相同標準的偵查，不能因政治立場不同而差別對待。當然，不同案件的證據及滅證風險可能不同，不能僅憑搜索、拘提人數，就認定司法不公，關鍵在於偵查機關能否提出客觀合理的理由。

依刑事訴訟法，偵查中搜索原則上須取得法院核發的搜索票，但法官審查個別搜索是否合法，不代表整體大規模偵查的時機、部署及選舉影響均已受到充分審查。尤其拘提直接限制人身自由，不能僅因懷疑當事人不願配合，就任意以拘提取代傳喚。現行檢察官依法具有一定的拘提權限，是否應強化法官事前審查及外部監督，值得檢討。法院更應發揮客觀中立的實質審查功能，不能流於形式。

選舉期間沒有司法真空，更不能因即將投票就放任賄選。如果有人正在買票、交付賄款或有立即滅證危險，檢警調當然應迅速偵辦；但若早已掌握事證，卻選在投票前夕發動大規模搜索、拘提，就應充分說明必要性與急迫性。

筆者建議，投票日前十四日內的重大偵查行動，建立五道制衡機制：第一，須有具體犯罪事證，不能僅憑傳聞發動強制處分；第二，嚴格審查搜索、拘提必要性及比例原則；第三，建立重大偵查行動書面督導制度，由檢察長或適當層級審查，但不得取代法官權限或容許政治介入；第四，落實偵查不公開，防止選擇性洩密造成未審先判；第五，建立選後獨立檢討機制，客觀檢驗偵查行動的合法性及中立性。當然，不能僅因最後不起訴或無罪，就認定先前偵查違法，仍應依當時證據判斷。

台灣民主政治發展至今，社會上不時出現「藍綠查賄標準不一」的質疑，無論是否屬實，都值得司法機關正視。司法中立不能只靠口號，而應透過一致的執法標準、嚴謹的司法審查及可受檢驗的程序，贏得人民信任。司法的威信，不在於搜索多少處所、拘提多少人，而在於每一次強制處分，都經得起法律與人民的檢驗。查賄不能有政治顏色，司法不能淪為選舉工具。