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文化應跨越藩籬 勿淪政治犧牲品

聯合報／ 黃子政／大學講師（高雄市）
羅大佑（圖）日前在節目上點名文化部長李遠，直言「我覺得你要晚節不保了耶」，李遠反擊稱自己的「節就是台灣」。聯合報系資料照
羅大佑（圖）日前在節目上點名文化部長李遠，直言「我覺得你要晚節不保了耶」，李遠反擊稱自己的「節就是台灣」。聯合報系資料照

資深音樂人羅大佑近日公開批評文化部長李遠「晚節不保」，質疑當前台灣文化人的認定門檻降低，甚至有人創作幾年便自稱文化人，只為爭取政府補助。李遠則反擊自己的「節就是台灣」，認為文化工作者缺乏基本保障，政府補助是扶植創作的重要資源。雙方言辭交鋒引發文化圈廣泛議論。

客觀而言，羅大佑的批評並非全無值得思考之處。文化工作需要長期累積、專業淬鍊與社會責任，文化人的價值也不能單憑出版幾本書、拍攝幾部紀錄片或取得政府補助來認定。他所憂慮的其實是文化專業是否正在被稀釋，以及政府資源是否可能成為政治酬庸的工具。這些問題值得嚴肅檢視。

然而，文化也不是少數資深人士的專利。時代不斷改變，年輕世代透過影像、音樂、文學、漫畫及數位創作展現文化能量，未必需要等待二、三十年才能獲得社會肯定。文化人的價值應由作品品質、專業表現及社會貢獻來衡量，而不是以年資或世代畫分高下。

至於政府補助更應回歸制度討論。文化創作者確實普遍缺乏穩定收入，適度扶植有必要，但納稅人的錢非政府私房錢，補助制度須具備公開、公平、透明的審查機制，評選標準、資源分配及成果效益都應接受社會檢驗。既不能因為申請補助就汙名化創作者，也不能因為打著文化扶植的旗號，就免除政府的監督責任。

李遠身為文化部長有權為政策辯護，但也須接受不同意見檢驗；羅大佑身為具高度文化影響力的音樂人，也有權批判政府卻應提出具體事證，而非僅以「晚節不保」或「不要臉」等尖銳字眼將不同世代的創作者一概否定。

值得警惕的是每逢選舉，文化議題往往容易被政治立場綁架，甚至延伸為族群、省籍與統獨認同的攻防。文化原本應該是跨越族群、世代與政治藩籬的共同資產，如果連文化人都必須先表明政治立場才能取得尊重，這才是台灣文化最值得憂慮的危機。

文化可以有立場但不應有門派，政府可以有政策但不能有私心。成熟的文化高度在於能否容納異議、尊重專業，並讓下一個世代有機會創造自己的時代。

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