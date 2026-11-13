文化人別急於站隊高牆

羅大佑的名作「鹿港小鎮」迴盪近半世紀，歌詞中對社會變遷的反思，至今仍令人深思。這位向來以批判精神著稱的音樂人，近日接受廣播節目專訪點名文化部長李遠，並批評民進黨大幅降低台灣「文化人」的認定門檻，讓原本應具有獨立思考能力的創作者，在政府資源與名器的聚攏之下，逐漸失去應有的自主性，甚至演變成「民族性的墮落」。

日本作家村上春樹曾於二○○九年領受耶路撒冷文學獎時，以「高牆與雞蛋」比喻個人與體制的對抗。他說：「在一扇高大、堅硬的牆和一塊撞向牆壁而碎裂的雞蛋之間，我永遠站在雞蛋那邊。」即使高牆有其道理，雞蛋也可能犯錯，他仍選擇站在脆弱的一方。這段話之所以經典，正因為它點出了知識分子最重要的價值：不是為強者辯護，而是保有獨立於權力之外的判斷，替無法與高牆抗衡的人發聲。

羅大佑質疑，當今創作者寫一、兩本書，拍一、兩部紀錄片，創作不過三、五年，便可自稱文化人；甚至連拍攝紀錄片、製作音樂錄影帶都期待政府補助。最駭人聽聞的是大罷免期間那句「合法的飯你不要嗎」，扭曲了文化人在民眾心目當中的角色。當然，文化創作需要資源，政府扶植藝文產業也無可厚非，但真正值得深思的是，當創作者的生存與政府資源愈來愈密不可分，還能否保有批判政府的勇氣？文化人又該如何維持獨立？

歷史早已給過警惕。魯迅當年在新青年雜誌中宣傳民主與科學，更是對抗長期的封建思想牢籠，但當魯迅加入左翼作家聯盟後，卻逐漸感受到組織內部的紛爭與思想約束，連魯迅加入原本志同道合的文學組織後，都難以避免受到內部規範與立場牽制，更何況今日那些以集體名義發聲的文化人？

歷史上的文人結社，究竟有多少人願意對統治者直言進諫，又有多少人最終淪為歌功頌德的附庸？值得反思。反觀今日，近一千三百名學界人士連署成立特定候選人的學界後援會，文化人支持特定政黨或候選人固然是自由，但更應思考，究竟是在以專業監督權力，還是替政治背書？近期作家廖玉蕙指稱台北市垃圾車廣播支持蔣萬安，經查證實為公費疫苗宣導；文化人未必需要做到「文死諫」的地步，但至少需要維持獨立思考。

文化人真正可貴之處，不在於獲得多少補助或能夠號召多少人連署，而在於不受名器收買、不因政治立場而放棄是非。前蘇聯作家索忍尼辛曾有一句廣為流傳的話：「在一個國家擁有一位偉大的作家，就等於擁有了第二個政府。」這個「第二個政府」的價值，並不在於與執政者唱反調，而在於它能夠提供另一種觀點，讓社會不至於只剩下一種聲音。

無論高牆是由哪個政黨築起，文化人都應該記得為何而發聲。從被忽視的弱勢者、遭受不公平對待的人民，到在公共論述中缺乏話語權的群體，都需要有人願意站出來。羅大佑一首「鹿港小鎮」唱出時代的失落，如今又以直言不諱的態度挑戰文化體制，這份不願隨波逐流的精神，恰是當代文化界所需。文化人應當站在雞蛋這一邊，而不是急於站隊於高牆；因為當所有人都選擇依附高牆，最後被遺忘的，將是文化原本應有的靈魂。