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延三夜市人潮 看見台北人焦慮

聯合報／ 段心儀／中華語文教育促進協會秘書長（台北市）

延三夜市在十日晚間人潮洶湧。短短四百公尺聚集大批群眾，沒有旗幟沒有背心，來自四面八方。

許多台北人本對年底選舉無感，畢竟大罷免落幕不久，街頭硝煙方散，多數人只想平靜度日。偏偏政治凌人，種種不堪逼你直視。

大罷免時在街頭咆哮，在立院衝撞的沈伯洋，如今變成了暖男；輕聲細語說著「都更對我們來說，最重要的是陪伴」，「台北兒虐六都居首『用猜的』」，「不做負面的攻擊」；部分支持者也有樣學樣，作家廖玉蕙聲稱聽見垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，財經專家謝金河宣稱目擊國民黨立委王鴻薇帶頭踢館「洋流」水餃店…。

選戰倒數，難道漫天飛舞的各類謠言真能掩蓋事實？難道「誠信」將跟著「禮義廉恥」一起從台灣社會消失？十日那晚我看見台北人的焦慮。在診所工作的護理師告訴我「早上沒病人，都去造勢了，連買菜的人都少了。」賣爆米花的攤商也跟我說：「選舉，生意不好做，早點收攤。」這些以前都發生過，但大多在選前兩三天。那天晚上我來到延三夜市，親眼證實，台北沸騰了！

台北人選擇親身走進現場，用眼睛看清一切，用手機記錄真實，用自己的語言詮釋現象。這就是前夜的延三夜市，不少台北人在謊言時代選擇的自救之道。

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