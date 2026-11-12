守住城池 延續台北安可

台北市長蔣萬安陣營十四日要發動「安心大遊行」，現在也不斷操作周邊戰術，包括安心貼紙發放，網路ＡＩ指令客製化安心貼紙，並將支持者形塑為貼心哥、貼心姊等作為，希望穩定軍心，凝聚向心力。但以決戰階段的衝刺策略來說，要抗衡洋流，或仍得作些加碼。

安心牌策略固然希望能呼應「台北安可」的調性，畢竟安可建基蔣最強的「政績牌」優勢，況且蔣也是能讓市民安心的候選人，安心牌確有戰略邏輯。而藉安心貼、貼心哥等線上線下操作，也能提高網路聲量並訴求支持者全力挺蔣來凝聚士氣，與洋流分庭抗禮。然即便有策略脈絡與企圖，但以洋流勢頭仍強勁、蔣與沈伯洋民調支持度互有勝負且選舉已進入短兵相接的決戰階段而言，「安心牌」或仍得搭配決戰思惟，讓策略布局更深更廣。

首先，安心牌以柔性訴求利基，呼應蔣的穩定人設與政績鋪陳，但洋流強勁，雖其將自己定位成溫暖，想展現類似一九九四年陳水扁選台北市長「快樂、希望」的調性，但仍展現攻城掠地開拓選票的強勢企圖；故安心牌想「以柔克剛」雖合理，但對基本盤鞏固與拓票中間選民，相較於洋流，仍少決戰氣勢與驅動選民投票的誘因，畢竟安心只是一個訴求，若能號召選民做更積極動作，或更能達到勝選目標。

其次，安心牌想讓蔣的支持者安心，但以五五波的賽局來看，或有相當數量的挺蔣選民，心中的「擔心」多於「安心」，原因在洋流社群聲量的顯著性與許多媒體對蔣相關競選作為動輒得咎的報導內容；是以即便蔣營期待藉安心系列操作以穩定軍心，但對其不利的大環境仍未改變，洋流仍主導議題設定與網路聲量，安心訴求到底能否讓支持者真的安心，便有懸念。

基於此，要達到安心目的，仍要有一個強有力、能號召支持者並強化動員的戰略戰術搭配，如將「首都保衛戰」概念融入「安心牌」，並發起「守城者運動」，號召支持者守住台北城，或就是可搭配的切入點；畢竟一味訴求蔣是安心的選擇，未必能守住城池，唯有將守城目標清楚設定，才更容易號召支持者，才能讓台北安可的美好延續。

在戰術操作上，也可以「磚塊」來訴求支持者，支持者就是一塊塊的磚塊，磚塊堆疊代表支持者守城的決心與力量，對外抵禦洋流，對內捍衛台北的價值、理想與政績。藉較有趣的動員，跳脫口語喊話的制式操作，賦予支持者一起努力達標，並進行線上線下串聯，讓其成為主角，強化社群互動，線下也可將拜票等活動定義為磚塊總動員，在聲勢及聲量上，不僅能與安心牌攻守搭配，更有平衡洋流的可能。

「安心壯聲勢、守城破洋流」，安心牌已穩健地替蔣的決戰布局掀開帷幕、穩住聲勢，守城號召的明確指令更能強化團結，制敵機先。