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打造「年齡平等」的租屋市場 落實長者安居權利

聯合報／ 葉可晴／服務業（台南市）
獨居長者愈來愈多，但許多長者在外租房常遭遇困難。示意圖。記者洪子凱／攝影
獨居長者愈來愈多，但許多長者在外租房常遭遇困難。示意圖。記者洪子凱／攝影

「老闆，請問這間房子可以租給六十五歲以上的老人家嗎？」電話那頭沉默幾秒，才傳來一句：「不好意思，我們比較希望租給年輕一點的房客，怕老人家身體不好，住起來會有些問題。」這或許正是許多高齡租屋者難以啟齒的處境。

年輕時努力工作、養家育兒，以為只要平安健康地走到退休，便能好好安排往後生活。沒想到因為子女成家、婚姻變故、獨居或經濟因素，需要重新尋找住處時，才發現租屋市場並沒有想像中友善。

「我有退休金，也能按時繳房租，為什麼不能租給我？」長者面對房東的婉拒，心裡難免感到委屈。有些房東擔心高齡者發生意外，有些顧慮醫療照護問題，也有人認為老人家生活習慣難以配合。這並非全無道理，但若僅憑年齡就直接拒絕，是否也讓真正有穩定收入、生活單純的長者，失去公平承租的機會？

更現實的是，高齡者往往需要考慮電梯、無障礙空間、鄰近醫療院所等條件，符合需求的房屋不多，租金卻未必便宜。若再加上押金、仲介費與生活開銷，每次搬家都可能成為沉重的負擔。我們常談關心長者的健康、退休金與長照需求，卻容易忽略一件最基本的事：人老了，仍需要一個可安心生活的家。

期待未來租屋市場有更多友善高齡者的制度與住宅選擇，房東能透過客觀條件評估承租能力，而非單以歲數決定。畢竟，今天我們如何看待長者的居住困境，明天自己也將面對一樣的生活考題。

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