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揭露完整利益分配 勿讓「節能房屋」替漲租背書

聯合報／ 何啟台／退休人士（台北市）
內政部政務次長董建宏日前於「住的淨零綠生活」產業交流論壇致詞。圖／內政部提供
內政部政務次長董建宏日前於「住的淨零綠生活」產業交流論壇致詞。圖／內政部提供

內政部日前舉辦「住的淨零綠生活」論壇，研究租賃、交易及物業管理的節能需求與支付意願。政府想知道民眾願多付多少，得先弄清楚租屋的利益分配：屋主決定房屋設備，房客通常負擔日常用電。連誰投入、誰受益都未分清，綠色建築便可能成為提高租金的理由。

高效率冷氣由誰出錢購置，省下的電費由誰享有，契約續約時是否反映在租金，三件事各有不同的權利與成本。房客自行繳電費，設備升級帶來的節省，應先在電費帳單得到驗證；房東若以節能為由要求額外租金，也得提出能與租客實際收益對照的改善成果。

租客若無從比較屋況、設備效率及預期用電，即使表達對節能的付費意願，也只是對抽象環保概念表態，難證明租金確有增加的價值。應先讓民眾有可查證的節能效率標示與用電差異，才是討論價格的基礎。

老屋與新屋的隔熱、窗戶、空調條件各不相同，公共用電又可能透過管理費分攤。整棟大樓的能效評等，未必等於每戶實際省下的金額。研究若將屋主投入、租客費用與節省結果混在同一項支付意願裡，調查數字再漂亮，也可能高估房客得到的好處。

節能改善若替屋主增添綠色招牌，卻要房客先承受溢價，利益便分配錯了。內政部談市場接受度之前，應先讓省電成效變成租客看得懂、查得到、算得出的生活成本。節能房屋的價值應由實際節省證明，不能由一句「願付多少」替漲租背書。

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