別只讓「新藥進來」 應逐步鬆綁罕病給付限制

日前台灣癌症基金會公布癌症新藥健保給付現況，肯定政府加速新藥收載、提升治療可近性的政策成果。然而，調查也指出，近年已納入健保的五十一項癌症新藥中，逾八成仍有適應症給付範圍限縮，或治療線別、療程等使用限制，顯示「藥品納保」與「患者實際受惠」之間，仍有值得關注的落差。

這項發現也為罕病給付政策帶來重要啟示，下一階段應更關注現行給付條件是否充分反映患者的實際治療需求，並透過定期檢視與適時調整，合理擴大給付範圍，讓更多有需要的患者受惠。

近年政府持續挹注罕病藥品預算，逐步改善創新治療的可近性。然而，罕病種類繁多，臨床表現、疾病進程與治療需求各異，患者面臨的困境也有所不同。部分疾病仍缺乏健保給付的治療選擇；另一些疾病雖已有藥品納保，卻因給付資格或使用條件限制，使部分具有臨床需求的患者難以受惠。

對部分疾病而言，治療時機攸關長期預後。若能及早接受有效治療，有機會延緩疾病惡化、減輕症狀、維持身體功能與生活品質，讓患者持續工作、就學及參與社會。當然，不同罕病的疾病特性與治療證據各異，給付調整仍須以科學實證為基礎。對於已有明確療效證據、卻仍存在未被滿足治療需求的患者，應進一步檢視現行給付限制的合理性，並適時調整適用範圍，讓更多患者能在適切時機獲得治療。

從醫療經濟角度而言，治療價值的衡量也應更為全面。藥品價格固然是健保財務的重要考量，但疾病進展所衍生的醫療支出、工作能力減損、家庭照護及社會成本，同樣值得納入評估。若能透過早期介入帶來長期效益，則同樣值得重視。

此次台灣癌症基金會呼籲，除了加速新藥收載，也應檢視既有給付條件，並透過真實世界資料與醫療科技再評估，讓制度持續回應臨床需求。這樣的政策方向，同樣值得延伸至罕見疾病領域。

對於已納入健保的罕病藥品，隨著國際臨床研究、治療指引及台灣實際使用經驗持續累積，政府可研議建立更明確的定期檢視機制。例如結合專科醫師意見，優先針對具有明確臨床需求、較高不可逆損害風險，或無法耐受既有治療的患者，研議更具彈性的給付條件或個案評估機制，並持續追蹤療效及財務影響。這樣既能回應患者需求，也有助於健保在有限資源下，將醫療資源運用於具有實證支持的治療。

事實上，台灣已有藥品納保後持續放寬給付資格的先例。以Ａ型血友病為例，健保自二○一九年納入新型治療藥品後，陸續擴大適用族群，逐步放寬是否帶有抗體、年齡、出血史等限制，讓更多患者有治療機會。這顯示新藥納保非政策終點，既有給付條件仍可隨臨床實證與治療需求，透過專業評估及財務協商持續調整，在兼顧健保永續的前提下，讓更多有需要的患者受惠。對罕病而言，爭取尚未收載的新藥固然重要，讓已納入健保的創新治療進一步擴大受惠，同樣是不可忽視的課題。

期待未來政府在兼顧健保永續與醫療資源合理配置的前提下，建立更完善的給付條件檢視機制，讓科學證據、臨床需求與長期治療價值，成為制度持續精進的依據。從「新藥進得來」到「更多病人用得到」，應成為台灣罕病給付政策邁向下一階段的重要方向。