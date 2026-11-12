讀家觀點／高舉孫中山先生的旗幟

孫中山先生生於一八六六年十一月十二日，至今一六○年了。孫先生只活了五十九歲，在今天兩岸不同的定義下，都只是中年人，未享高壽，殊可痛惜。但大陸中華書局出版的《孫中山史事編年》，全書十二卷，五五五萬字，仍不足以盡錄其一生。作者群中的趙立彬先生告訴我，全書原本廿卷，超過九百萬字，因恐不易發行，才濃縮成今貌，則孫先生的重要，堪稱國史第一人。

孫先生的旗幟，就是青天白日滿地紅。長者皆知，陸皓東先生設計了青天白日旗，為孫先生所力挺。一九一二年一月十二日，他以臨時大總統的身分，覆函臨時參議院討論國旗問題，強調從旗的歷史、取義和美觀來看，「則青天白日旗為宜」。一八九五年，陸先生身殉此旗後，革命黨人在南方奮鬥十餘年，到一九一一年的廣州起義，七十二烈士之流血，皆以此旗。他對青天白日旗的感情，是無可取代的。

孫先生更表示，青天白日，取象宏美，中國為遠東的大國，日出東方，為恆星之最者。且青天白日，示光明正照自由平等之義，「著於赤幟，亦為三色，其主張之理由尚多」。

由此可知，他很早就想加上滿地紅。一九一四年，他在東京成立中華革命黨，以青天白日滿地紅旗為國旗。一九二一年，他由非常國會選為大總統，明定國旗為青天白日滿地紅旗，此生不渝，至死未休。

邵玉銘先生告訴我，陸先生青天白日旗的構想，可能來自羅馬教會的圖案。馮自由先生在《革命逸史》中指出，一八八三年底，孫先生十七歲時就讀於香港拔萃書室，與小他兩歲的陸先生，接到喜嘉理牧師的邀請，一起受洗加入基督教，從此兩人更有機會接觸教會的歷史文物，是故邵先生此說值得重視。

蔣介石先生領導北伐成功後，一九二八年十二月十七日，國民政府正式宣布青天白日滿地紅旗為中華民國國旗。抗戰爆發後，這面國旗成為中國永不屈服的象徵，從重慶到延安，無人挑戰它的正統與尊嚴。抗戰勝利後，這面光榮的國旗進入聯合國，也來到台灣，蔣先生終於統一了中國。

但好景不常，毛澤東最後露出了真貌；一九四九年十月一日，宣稱「中華人民共和國」中央人民政府成立了。此後，有人企圖消滅孫先生的一切，包括他手創的中華民國、一九四○年起的國父尊稱、一九四七年起的中華民國憲法、他作詞的中華民國國歌、他增色的中華民國國旗。後者由五星旗取代，暗淡的夜星取代了光明的白日，智慧和美感在哪裡？

一九四九年七月廿九日，中共召集的政治協商會議通過五星旗為「中華人民共和國國旗」。稍早，旗上還有蘇聯的鐮刀斧頭，公布前緊急撤下，稍減其附庸色彩；至今無法改變的，則為純屬附庸的國名。同年六月，毛澤東密派劉少奇赴莫斯科請示史達林，得到的答覆一如北韓所獲。「中華人民共和國」和「朝鮮民主主義人民共和國」，不是雙胞胎，而是同屬「十四胞胎」，其餘的多在東歐。

一九六五年，毛澤東對外表示後悔，「搞出了第二個中國」。請問，這樣的國名和國旗，我們要如何認同？大陸當局每十年，逢「六」紀念孫先生誕辰，總謂自己是他事業「最忠實的繼承者」。

此說本在教育境内的人民，外界不必認真。但筆者仍然期盼，今後兩岸都能高舉孫先生的旗幟、實踐三民主義，而非以愛國主義否定民族主義，亦非以專政主義否定民權主義。唯有如此，孫先生才真的生日快樂。