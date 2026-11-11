注意「洋流」的虛與實

在民進黨的操控之下，去年大罷免時期張牙舞爪搞綠色恐怖的「青鳥運動」，搖身一變成為和風細雨搞選舉的「洋流」。這種快閃、變臉、搞體制外群眾運動的手法，除了凸顯民進黨欺騙戲弄台灣人的傲慢之外，也表現出民進黨擅長選舉而執政無能的本質。

在青鳥們的「洋流」橫空出世的短時間內，令人關心卻也不解的有兩件事：其一，傳統媒體名主持人接力專訪沈伯洋，是否促成了「洋流」的崛起？其二，「洋流」能怎麼樣？又能創造出什麼效應？

先講第一個問題。沈伯洋目前是個新聞人物，背後是民進黨操控。因此，針對沈某為首的群眾運動，用「洋流」追蹤報導是不得不然的新聞處理。但傳統媒體主持人對沈某接力「專訪」，究竟是意圖揭開沈某真面目，或是為沈某推波助瀾，其動機及後續效應都應由主持人或背後媒體機構負責。

傳統媒體主持人專訪沈某也想爭奪聲量，動機應是來自社群媒體與自媒體的競爭壓力。事實上，就這點顧慮來講，這些主持人似乎低估自己的能耐。雖然今日社群媒體與自媒體普及滲透的範圍與傳播效率，早已和傳統媒體不分軒輊，但傳統媒體經年累月積累的「公信力」仍然存在，也是傳統媒體的優勢，傳統媒體主持人不應妄自菲薄。

傳統媒體主持人一旦出面訪問，就等於把其日積月累的「公信力」，灌注到受訪人身上。也就是說，傳統媒體訪問，讓沈伯洋無形中賺到正面聲量。然傳媒未能同時追問、釐清沈某過去的爭議言論，則有忽略平衡報導之嫌。

至此而言，「洋流」可能會有什麼效應呢？「洋流」當然會有些許效果，但影響投票的程度仍應有限。民眾無法完全拒絕社群媒體與自媒體吱吱喳喳、源源不絕的資訊，但也不會照單全收。人們為了減低「蒐集資訊」的成本，習慣上只會選擇符合本身政治偏好的資訊；尤其愈是注意力集中，且政治上愈執著老練的人，如深綠及深藍的選民，他們愈會想去找相同屬性的資訊。逆耳資訊成本太大，大多會懶得聽、懶得搭理。

也就是說，選民大都是隨興走捷徑，從政壇搜尋、堆砌其「淺資訊的理性」，進而作出投票決定。有些選民會觀察政府、政黨及候選人的表現而決定選誰；或是想著誰能代表他們？哪個政黨可以代表他們？甚至也會盤算著對某候選人的支持，有什麼意義？當然，還會思量著政府能做什麼，又應該做什麼？

以上的「洋流」擾動或傳媒主持人的追風，除可能影響少數無政治定見的選民外，大抵不在多數選民「淺資訊的理性」範疇中；畢竟，媒體聲量不等於選票，群眾造勢也不能取代實際施政。