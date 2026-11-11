我們看到的 是真的沈伯洋嗎

候選人包裝形象並不奇怪，然而，一旦過度包裝，導致言行立場昨是今非的強烈對比，「真實性」必面臨質疑。這就好比商品經過一系列行銷手法後，引起消費者狂熱追捧，最終卻仍只是金玉其外。

回顧過去，沈伯洋以「認知作戰專家」自居，強烈的「抗中保台」形象，更在去年的大罷免中展現極端激進立場。然短短幾個月，隨著選舉逼近，民進黨傾全力為其重塑形象，從改變造型到語氣軟化，甚至連眼神與笑容都變得溫和風趣。

更令人關注的是立場上的急轉彎，過去長期主張廢死、反對台北上海雙城論壇，現在為了選舉卻悄然改口或切割，擁抱全新身分，彷彿在賭選民集體失憶。「人設」若只是為了選舉「造出來的」，終究會面臨崩壞。當一個政治人物為了勝選，可以輕易埋葬過去的自己、推翻堅守的價值，那在取得權力後，是否也會為鞏固政權而不擇手段？

選民要的是真實而非過度包裝的商品。政治人物若能堅持信念、展現自我，即便立場非社會主流，依然能贏得尊重。但若為了選舉而過度包裝，只會變得虛假而雙標。

在這場真真假假的政治戲中，我們看到的究竟是一個真心改變、準備好承擔市政的沈伯洋，還是一個經過度包裝、在選後隨時可能回歸原形的沈伯洋？這是選民必須冷靜思考的關鍵問題。