讀家觀點／AI如免費核彈 豈不該管制？

人類至今沒有毀於核彈，有一部分要歸功於造核彈實在太難。濃縮鈾、離心機、頂尖物理學家、國家級預算，這道門檻比任何條約都更有效地把毀滅性的力量鎖在少數人手裡。

但人工智慧正在拆掉這道門檻。

本月六日高雄警方公布一起案件：一名平常在碼頭工作的林姓男子，沒有任何資訊背景，靠生成式ＡＩ自學寫程式，建立自動化攻擊系統，以「亂槍打鳥」方式尋找有漏洞的網站。他涉嫌入侵出版社、樂齡機構和兩個公家機關的網站，竊取台灣、香港、泰國超過廿三萬筆個資，再拿到暗網販售，不法獲利估計約二七○萬元。

真正令人不安的是犯案者的身分。幾年前，一個非相關專業的人就算起了歹念，也不知從何下手；今天，ＡＩ替他補上整套專業。犯罪門檻從此不再是能力，只剩下動機。

這還只是業餘者。職業的呢？二○二四年一家英國公司香港辦公室的一名財務人員參加視訊會議，畫面中的「財務長」與「同事」全是ＡＩ深偽合成。他依指示分十五次匯款，匯出約兩億港元。

去年八月，Anthropic揭露，一名犯罪者讓ＡＩ程式代理人包辦偵察、竊取帳密、入侵網路，甚至由ＡＩ挑選要偷的資料、擬定勒索策略，至少十七個組織受害，每筆勒索金額從七萬五千到五十萬美元不等。

業餘者因ＡＩ變成駭客，職業者因ＡＩ如虎添翼。ＡＩ不會疲倦，也不會良心不安，它放大的不只是能力，還有惡意。研究人員更警告，ＡＩ可能降低取得生物與化學武器知識的門檻；走到那一步，「核彈」就不再只是比喻。

反對管制的人常說，ＡＩ就像菜刀，能切菜也能殺人，總不能禁止菜刀。但菜刀一次只能傷一個人，凶手還得親自動手；ＡＩ卻能讓外行人瞬間成為專家，讓一個人擁有一支軍隊的規模。我們管制槍枝、炸藥、核原料與危險病原體，不是因為它們本身邪惡，而是因為一旦落入錯誤的人手中，代價無法挽回。ＡＩ看來已站上類似的位置。

管制不等於扼殺。核能可以毀滅城市，也可以點亮城市。好的規範不是要ＡＩ停下腳步，而是確保它朝向對的方向。具體而言，至少有六件事刻不容緩。

第一，開發者責任：強大模型上市前須通過安全評估，證明它不會輕易淪為攻擊或製造武器的工具。第二，分級管理：具高度危險能力的功能應比照危險物品管理，限制取得對象並保留紀錄。

第三，強制通報：ＡＩ犯罪事件應有通報機制，讓社會及早看見風險。第四，法律跟上：明確定義深偽詐騙、ＡＩ輔助入侵等新型犯罪的刑責。

第五，防守升級：從公家機關到國際交易所都已失守，政府與企業必須把資安健檢當成基本義務，內部ＡＩ工具的權限更要嚴格控管，別讓自家ＡＩ成為敵人的鑰匙。第六，國際合作：ＡＩ無國界，各國須像當年簽訂核不擴散條約一樣，建立跨國規範。

人類花了數十年、付出廣島與長崎的代價，才學會與核武共存。面對ＡＩ，我們付不起第二次這樣的學費，也沒有時間等到災難發生才開始立法。

當核彈變得人人可得且免費，還有什麼理由不管制？