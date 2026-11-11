AI稍微踩一下煞車 並非壞事

美國期中選舉由民主黨取得國會兩院多數，市場擔憂ＡＩ監管轉趨嚴格。美東時間五日，費城半導體指數重挫逾百分之十二；六日台股盤中一度大跌逾三千七百點，終場收跌約百分之四點五，外界以「ＡＩ禁令」形容這波衝擊。筆者認為，ＡＩ確實需要更完善的監管機制，但這不等於全盤否定ＡＩ；ＡＩ仍是未來科技的主軸，以台灣的實力，有能力因應挑戰，並持續扮演國際關鍵角色。

所謂「ＡＩ禁令」，目前仍只是草案。美國參議員桑德斯與眾議員卡薩爾九月提出「禁止人工超級智慧法案」，主張永久禁止開發與部署人工超級智慧，並在新設聯邦機關訂出安全規則前，暫停訓練高算力的先進模型。據路透報導，民主黨明年一月掌控國會後，較可能推動獨立測試、釐清業者責任等法案；若總統川普否決，國會須兩院各三分之二議員支持才能推翻。

其實，更棘手的變數在電力與許可。德州共和黨籍州長艾伯特已要求環境品質委員會暫停核發資料中心許可，待電網與用水稽核完成；候任的民主黨州長希諾霍薩也主張暫停新建。民怨來自電費、用水與社區負擔，兩黨政治人物都選擇踩煞車。

面對衝擊，我政府應雙軌因應。市場面，國安基金與金管會已啟動穩定措施，但借券賣出限額等工具應有透明的檢討與退場機制；產業面，經濟部可會同駐美代表處，依州別追蹤建案許可與供電規則，及早向廠商預警。此外，能源使用數量達一定程度的超大型與主機代管資料中心，新設或擴建須提能源使用說明書，台電與地方政府宜及早公布供電、用水與審查時程。

股市短期震盪難免，但不必過度憂慮。利空消化之後，往往是止跌回升的契機。最後，ＡＩ稍微踩一下煞車並非壞事，若電力、成本與安全責任能更明確，未來科技之路才能走得更穩。