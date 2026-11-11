別用「美人計」 替權勢男性開脫

輝達執行長黃仁勳日前致信員工，坦承對妻子不忠，向家人道歉，董事會也宣布啟動獨立調查。從間諜疑雲到婚外情，短短數天，那個牽著妻子跳舞、陪父母吃飯的「愛妻好男人」形象應聲碎裂。

身為女性，我最先注意到的是輿論的箭頭指向哪裡。「美人計」、「小三」、「女間諜」，網路上罵得最凶的，往往是那名女子，彷彿男人只是被誘惑的「受害者」。但對妻子許下承諾的是黃仁勳，背叛承諾的也是他自己。把責任推給「美色」，既貶低了女性，也替權勢男性開脫。至於她是否涉及情報活動，應交由調查釐清，而不是用性別想像先行定罪。

婚外情與間諜案是兩件事，不該混為一談。前者是道德與家庭的問題，後者是國安與晶片管制的問題。輝達董事會表示「沒有理由相信國安或公司機密遭到危害」，但一位掌握全球ＡＩ命脈的領袖，私人關係竟可能成為外國情報利用的破口，這才是社會真正該追問的。

黃仁勳的愛妻形象破滅，對政治人物是一記警鐘。選舉看板上，家庭照、愛妻愛子的形象總放在最顯眼處，彷彿是品格保證書，但女性選民並不天真。我們不期待公眾人物是聖人，但期待他們不要一面拿家庭當廣告，一面在風波爆發後以「正常往來」輕輕帶過、等事實揭露才改口。

當然，公開道歉、承擔責任、配合調查，總比死不認錯好。真正的考驗是接下來能否用行動重建信任，而不是靠公關修補形象。