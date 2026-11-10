讀家觀點／清華人 莫忘梅貽琦風骨

今年十月二十日，國立清華大學召開校務會議，討論校長高為元續任案。經近五小時討論，會議因兩度清點人數不足而未完成審議，校方決定於今天再次開會。這項攸關清華未來發展的重要議題，讓我們重新思考：一所大學需要怎樣的領導者，又應該傳承那些重要的價值？

美國加州大學前總校長克拉克·科爾（Clark Kerr）在《大學的功能》（The Uses of the University）中，提出現代大學從傳統重視博雅的菁英教育，已走向多方功能以協助社會進展的「普及教育」。他另一書《校長造就不同大學》（Presidents Make a Difference），也凸顯大學校長不只是行政管理者，更是大學理念、學術方向與校園文化等重要多方功能的引領者。

回顧我國高等教育發展史，清華前校長梅貽琦是值得後人景仰的典範。他於一九三一年接掌清華，奠定重要發展基礎，他的名言「所謂大學者，非謂有大樓之謂也，有大師之謂也。」彰顯大學真正的價值不在硬體規模，而在於人才培育、學術研究與知識文化傳承。

梅貽琦的領導風格也展現謙遜與大局為重的胸襟。他曾自謙只是「王帽角色」，不居功、重團隊。去世後，友人更在他的病床下皮包中，發現清楚記錄的清華基金帳目，分毫不差。顯然地，梅校長不只是個人清廉，更是對大學公共資產的尊重與教育使命的承擔。

大學的影響力，也可見能否啟發年輕世代。前台積電董事長劉德音曾分享，當年施敏先生的一場演講啟發了他，成為日後投入積體電路研發的重要契機。警示大學追求學術卓越之外，更應培養創新能力，並讓研發成果回應社會需求。

因此，今天的校務會議，有投票權的清華教師，責任重大，更應珍惜制度賦予的責任。此次決定不應只是對過去任期的評價，更應是對清華未來的共同思考。無論是肯定既有成果，或提出新期待，均應以大學長遠利益為依歸，審慎考量校長的學術理念、領導願景、篤守誠信、治理能力，以及凝聚校內和校友共識的能力。更重要的是，此會議也是清華展現大學共同治理（shared governance）的重要機會。大學治理不應只是校長或行政團隊單方面決定，而應經由制度化的參與、充分討論與理性溝通，讓校內不同成員在各自權責內，對學校發展方向表達意見，並承擔重任。

清華校訓「自強不息，厚德載物」(出自《易經的乾坤卦象傳》，更應落實在每一重要的制度審慎擇選。一位校長的任期有限，但他所建立與傳承的大學精神、文化與風骨，能影響清華更為久遠。

今天清華人所要思考的，不只是校長是否續任，更是希望留給下一代什麼樣貌的清華。期盼每一位有投票權的教師，能秉持清華精神，以大學長遠發展為念，讓清華在ＡＩ時代持續展現學術卓越、有識之士的風骨與社會責任，成為師生、校友及社會共同引以為榮的典範大學。