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黃仁勳出軌 權力者警鐘

聯合報／ 王玉佩／大學退休教授（高雄市）
輝達執行長黃仁勳捲入桃色風波。美聯社
輝達執行長黃仁勳捲入桃色風波。美聯社

當輝達執行長黃仁勳發出內部信，坦承對婚姻不忠、親口為婚外情道歉時，整個科技圈乃至全球社會無不為之震動；這場桃色風暴再次證明科技巨擘的權力光環，終究敵不過人性的脆弱與慾望的誘惑。  

從亞馬遜創辦人貝佐斯的私密照風波，到微軟創辦人比爾．蓋茲多年後隨離婚揭露的辦公室情史，再到帶領全球邁入ＡＩ時代的黃仁勳捲入婚外情，世人不禁要問：為何掌握龐大財富、卓越智識與強大治理能力的成功男士多難逃情網？

心理學與社會學界發現，成功男性之所以墜入桃色風暴，往往源於幾重深層動機的交織。站在產業巔峰的領袖，長期習慣於戰勝市場、打破不可能的極限。這種極致的成功經驗極易轉化為心理學上的「全能感」，讓人在私人生活領域產生「我能掌控一切」、「不會被發現」或「我有特權例外」的錯覺，進而模糊了法律、道德與安全的邊界。

通常，掌舵市值數兆美元的企業，需要承受遠非常人所能想像的決策壓力與高度孤獨，在這種高壓狀態下，親密關係常被視為一種「壓力閥」。當家庭關係隨時間轉化為平淡的生活日常，外界新穎、具崇拜色彩或帶有強烈情緒價值的互動，便容易成為強烈的心理補償。

然而，獵頭者與利益網絡的精準圍獵，對身處權力頂峰的企業領袖而言，誘惑往往不是偶然發生的。利益集團、競爭對手乃至境外情報機構，無不處心積慮尋求突破口；權力者隨手散發的光芒，隨時可能成為有心人士設下的溫柔陷阱。當感情與利益、商業談判甚至國家安全交織時，單純的個人感情破綻，瞬間就會演變成全局性的危機。

其次，「關鍵人風險」與合規底線在現代企業架構中，創辦人或ＣＥＯ個人行為舉止早已超越私領域範疇。特別是在涉及晶片、人工智慧與全球供應鏈的核心企業，執行長的一舉一動都與股東利益、公司治理乃至國家安全息息相關。這起風暴給企業營運者的啟示是：愈是個人聲譽高度綁定企業價值的領袖，愈需要受到完善的內部監督與透明機制約束。ＣＥＯ道德缺失不僅傷及家庭，更可能讓數萬員工與股東承受資產失控的風險。

再者，當社會慣用「天下男人都會犯的錯誤」來歸因婚外情時，本質上是在無形中替權力者的自律缺失開脫。成熟企業與文明社會應當意識到：權力帶來的是更大的責任，而非更多的特權。能否在名利與慾望交織的幽谷中堅守契約精神與道德底線，才是檢驗內心是否真正強大的終極試金石。光鮮亮麗的皮衣與頂級技術的成就，無法掩蓋人性的漏洞。

黃仁勳的桃色風暴再次為權力者敲響警鐘：登頂不易，守心更難。唯有對風險保持敬畏、對婚姻持守尊重、對權力保持清醒，才能在名利的浪潮中立於不敗之地。這一事件再次殘酷地提醒大眾，商業上的天才不等於道德上的聖人。我們必須學會分離對「專業能力」的崇拜與對「個人品格」的完美想像，接受人性的複雜與脆弱，才是成熟社會應有的理性認知。

黃仁勳 權力 出軌

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