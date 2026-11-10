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別憑空想像「創作垃圾車故事」

聯合報／ 王清厚／退休（台中市）

作家廖玉蕙日前於臉書指控台北市垃圾車廣播呼籲「市長選舉請支持蔣萬安」，質疑市府行政不中立、公器私用。在台北市長蔣萬安與環保局澄清該廣播僅為「公費疫苗開打」的政策宣導後，廖玉蕙雖刪文，卻又另行發文，改稱北市府利用垃圾車「宣導政策」。

垃圾車政令宣導，台北市行之有年；廖玉蕙若聽錯了，坦然認錯、道歉即可，何必刪文後又另行發文，繼續質疑？

台北市長選戰烽火連天、如火如荼，候選人一言一行均動見觀瞻。蔣萬安的競選團隊或台北市環保局，真敢在光天化日之下，明目張膽要求所屬同仁利用垃圾車廣播支持蔣萬安？若真如此，豈不早被「洋流們」當場抓個正著？

無論新聞報導或報導文學，須追求客觀與精確，不可為渲染效果而捏造事實。作家固然有創作自由，卻不代表可免除社會責任。誠如美國已故作家娥蘇拉．勒瑰恩所言：作家的道德責任是審慎而妥善地運用語言，廖玉蕙難道把台北市長選戰，當成創作憑空想像的文學？

提出指控應有事實依據。所謂「市長選舉請支持蔣萬安」的廣播，究竟有何錄音、錄影或人證？「舉證之所在，敗訴之所在」，是法律界廣為人知的法諺。提出指控者若提不出證據，就應坦然道歉，而非刪文了事。

垃圾車 故事 創作

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別憑空想像「創作垃圾車故事」

作家廖玉蕙日前於臉書指控台北市垃圾車廣播呼籲「市長選舉請支持蔣萬安」，質疑市府行政不中立、公器私用。在台北市長蔣萬安與環保局澄清該廣播僅為「公費疫苗開打」的政策宣導後，廖玉蕙雖刪文，卻又另行發文，改稱北市府利用垃圾車「宣導政策」。

造謠、抹黑、用猜的 映照洋流真面目

作家廖玉蕙日前發文指控台北市垃圾車廣播呼籲「市長選舉請支持蔣萬安」，質疑蔣市府公器私用。台北市長蔣萬安與環保局出面澄清，稱廣播是「公費疫苗開打」的政令宣導，但廖玉蕙未道歉，反悄悄刪文並另行發文。不過，相較廖玉蕙還知廉恥趕緊刪文，沈伯洋卻說台北市兒虐事件全國最多，對未經查證說法，竟以「用猜的」帶過，彷彿藉此淡化自己「罪行」，卻始終不道歉。

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