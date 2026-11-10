造謠、抹黑、用猜的 映照洋流真面目

作家廖玉蕙日前發文指控台北市垃圾車廣播呼籲「市長選舉請支持蔣萬安」，質疑蔣市府公器私用。台北市長蔣萬安與環保局出面澄清，稱廣播是「公費疫苗開打」的政令宣導，但廖玉蕙未道歉，反悄悄刪文並另行發文。不過，相較廖玉蕙還知廉恥趕緊刪文，沈伯洋卻說台北市兒虐事件全國最多，對未經查證說法，竟以「用猜的」帶過，彷彿藉此淡化自己「罪行」，卻始終不道歉。

港片「威龍闖天關」中，周星馳飾演的狀師大言不慚：「實不相瞞，我是用猜的。」成為廣為流傳的經典搞笑台詞與迷因。「用猜的」極具諷刺意味，也極不負責任，卻容易讓人以為只是「無心之過」，可以原諒。這是沈伯洋從黑熊轉化為暖男的極致寫照。

許多「青鳥」堅決不道歉，有其一貫作風。從「大罷免」時四處出征店家、街頭獵巫盤查、公審反大罷免者，到惡搞電影海報改成「萬安除三害」，再到這次垃圾車廣播事件，完全是子虛烏有，更躲在洋流群眾裡，令人不齒。

一場選舉讓台灣彷彿出現三面鏡子：不要臉的「方唐鏡」、醜陋的「照妖鏡」，以及令人捧腹的「哈哈鏡」。以「潑髒水」的造謠、抹黑手法獲取政治紅利，是最廉價、也最低俗的選舉方式。政治立場可以不同，但對是非、良心的判斷，應放諸四海皆準。廖玉蕙是台灣當代散文作家，作品被選入中學國文課本，但一遇選舉就成了側翼、打手，把自己的格局愈做愈小，真是令人無言。