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民主不應淪文革式批鬥

聯合報／ 伍豪／文史工作者（高雄市）
作家廖玉蕙在臉書上發文指垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，被藍營議員提告違反選罷法。聯合報系資料照
作家廖玉蕙在臉書上發文指垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，被藍營議員提告違反選罷法。聯合報系資料照

近日，知名作家接連發文指控台北市長蔣萬安，親綠媒體與側翼鋪天蓋地宣傳「洋流」，以及綠營舉辦「戒慎恐懼之夜」，談話內容卻充滿人身攻擊等事件，讓人覺得台灣民主已過於激進與對立，若繼續放任激化，恐非全民之福。

垃圾車每日行經各大街小巷，可廣泛接觸民眾，因此是進行政策宣導的工具之一，各縣市也已普遍利用垃圾車宣導攸關民眾權益的重要政策。然而，某文壇大老級作家卻貼文指控蔣萬安涉嫌違法拉票，事後雖悄悄刪除貼文，卻又另寫一篇批評蔣市長公器私用的文章。若依作家的標準，選舉期間所有縣市政府都不能進行政策宣導，豈不亂哉？若只是「綠能你不能」，那就是令人不齒的雙標。同樣的，蔣市長只是進行正常的掃街拜票，卻被「洋流店家」指控霸凌；然而聲勢浩大的「洋流」車掃，又霸凌了多少沉默的店家？

目前台灣選舉的各種亂象，讓筆者想到上世紀中共建政之初，共黨領導人發起的「大躍進」與「文化大革命」運動。從台北市長第一場電視辯論會，以及後續關於兒虐的發言，可以看到綠營候選人不熟市政，只會以臆測進行抹黑與批評，完全是大躍進時的瞎指揮與浮誇風。在造勢動員方面，他們卻熱血激進，幾乎是「文化大革命」時紅衛兵進行「大串聯」的翻版。但文革式的激進與批鬥，真的有助於理性探討與市政改革嗎？

這次美國期中選舉藍軍大勝，多數分析認為，主因是川普發動戰爭，導致物價高漲，引發選民反彈。然亦有部分聲音認為，這是對川普道德低落，以及其發動金錢、抹黑選戰的反制。

達賴喇嘛曾說：「為了讓人生具有價值，我們必須培養良好的特質」；邱吉爾也說：「勇氣是人類第一優先的品德，因為勇氣保障其他所有的品德」。在這場充斥黑熊、青鳥與金主的選戰，希望多數理性、善良的選民能勇敢地站出來，再次以選票對他們說：「我們不同意」。

文革 側翼 蔣萬安

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作家廖玉蕙日前發文指控台北市垃圾車廣播呼籲「市長選舉請支持蔣萬安」，質疑蔣市府公器私用。台北市長蔣萬安與環保局出面澄清，稱廣播是「公費疫苗開打」的政令宣導，但廖玉蕙未道歉，反悄悄刪文並另行發文。不過，相較廖玉蕙還知廉恥趕緊刪文，沈伯洋卻說台北市兒虐事件全國最多，對未經查證說法，竟以「用猜的」帶過，彷彿藉此淡化自己「罪行」，卻始終不道歉。

民主不應淪文革式批鬥

近日，知名作家接連發文指控台北市長蔣萬安，親綠媒體與側翼鋪天蓋地宣傳「洋流」，以及綠營舉辦「戒慎恐懼之夜」，談話內容卻充滿人身攻擊等事件，讓人覺得台灣民主已過於激進與對立，若繼續放任激化，恐非全民之福。

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