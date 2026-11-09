聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆的不副署 無「民主進步」可言

聯合報／ 蕭譽／大學教師（花縣吉安）

行政院長卓榮泰十一月六日決定，「不副署」立法院三讀通過的「老人福利法」第廿二條修正案。這是自不副署「財劃法」修正案以來，卓院長的第九次不副署。

然而，「副署」或「不副署」果真是行政院長的「權力」嗎？或只是行政院長應盡的「義務」呢？

在憲法中，「副署」僅出現在第卅七條，及針對本條修定的增修條文第二條第二項中。這一條係放在總統專章（憲法第四章及增修條文第二條），足以說明立（修）憲者的「立憲意旨」，在於制衡總統而非國會。

憲法第卅七條規定：「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。」本條的配套之一則是憲法第五十五條前段：「行政院院長由總統提名，經立法院同意任命之。」如此，行政院長的治國理念必須與立法院的多數黨或多數同盟一致，才能夠得到國會的同意任命；如此，我國便有了雙首長制的型態及責任內閣制的精神。

遺憾的是，修憲（特別是一九九七年第四次修憲）拿掉了立院對閣揆任命的同意權，卻未同步修改閣揆對總統發布命令的副署權，致有今日憲政之亂象。因修憲後已偏向總統制；且總統掌握大權卻又無需向國會負責，早被譏為「超級總統制」，恐怕美國總統都羨慕不已！而閣揆在修憲後已成為總統的執行長，「副署」或「不副署」總統發布的法律、命令，已無關政治運作之宏旨，反成為憲法上的一節盲腸，平日看似無害，痛起來卻可以要人命。

此外，民主的精神在制衡，一個人就能否決國家最高立法機關通過的法律，大概也只有在極權國家才看得到。我國憲法規定的副署，本來就是閣揆對總統公布法律負責的機制，表示「我了解了這部法律，並將依法行政」。卓院長的「不副署」，打臉的絕對是賴總統、是台灣多數的民眾，絕無丁點民主進步可言。

卓揆 副署 卓榮泰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

不副署老福法有理由 學者認政院已違憲

老福修法…批立院打亂施政 卓揆又喊協商

解釋不副署老人福利法修正案 卓揆：立院硬要政院破壞施政整體規畫

影／老人福利法政院不副署 卓榮泰盼重啟協商、兼顧財政永續

相關新聞

大屋頂下／中國應當爭取進入AI時代敘事的主筆地位 修昔底德與武統兩大陷阱

ＡＩ時代來臨。

讀家觀點／COP31是巴黎協定的執行大考

十一月九日到廿日，聯合國第卅一屆氣候大會（ＣＯＰ31）將在土耳其安塔利亞舉行。從目前情勢看，這場會議恐怕很難複製二○一五年巴黎協定或二○二三年杜拜ＣＯＰ28那種具有高度象徵性的政治突破。

卓揆的不副署 無「民主進步」可言

行政院長卓榮泰十一月六日決定，「不副署」立法院三讀通過的「老人福利法」第廿二條修正案。這是自不副署「財劃法」修正案以來，卓院長的第九次不副署。

洋流曝民進黨權力傲慢

在美國德州競選參議員的民主黨人塔拉里科（James Talarico），打敗馬斯克支持的對手，在勝選演說中說，最有權勢的人最擅長製造分裂，讓人民忙著彼此攻擊，忘了追究掌權者的責任。他引用大衛擊敗歌利亞的故事，強調金錢買不到民心，政治也不該淪為仇恨競賽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。