卓揆的不副署 無「民主進步」可言

行政院長卓榮泰十一月六日決定，「不副署」立法院三讀通過的「老人福利法」第廿二條修正案。這是自不副署「財劃法」修正案以來，卓院長的第九次不副署。

然而，「副署」或「不副署」果真是行政院長的「權力」嗎？或只是行政院長應盡的「義務」呢？

在憲法中，「副署」僅出現在第卅七條，及針對本條修定的增修條文第二條第二項中。這一條係放在總統專章（憲法第四章及增修條文第二條），足以說明立（修）憲者的「立憲意旨」，在於制衡總統而非國會。

憲法第卅七條規定：「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。」本條的配套之一則是憲法第五十五條前段：「行政院院長由總統提名，經立法院同意任命之。」如此，行政院長的治國理念必須與立法院的多數黨或多數同盟一致，才能夠得到國會的同意任命；如此，我國便有了雙首長制的型態及責任內閣制的精神。

遺憾的是，修憲（特別是一九九七年第四次修憲）拿掉了立院對閣揆任命的同意權，卻未同步修改閣揆對總統發布命令的副署權，致有今日憲政之亂象。因修憲後已偏向總統制；且總統掌握大權卻又無需向國會負責，早被譏為「超級總統制」，恐怕美國總統都羨慕不已！而閣揆在修憲後已成為總統的執行長，「副署」或「不副署」總統發布的法律、命令，已無關政治運作之宏旨，反成為憲法上的一節盲腸，平日看似無害，痛起來卻可以要人命。

此外，民主的精神在制衡，一個人就能否決國家最高立法機關通過的法律，大概也只有在極權國家才看得到。我國憲法規定的副署，本來就是閣揆對總統公布法律負責的機制，表示「我了解了這部法律，並將依法行政」。卓院長的「不副署」，打臉的絕對是賴總統、是台灣多數的民眾，絕無丁點民主進步可言。