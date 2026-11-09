讀家觀點／COP31是巴黎協定的執行大考

十一月九日到廿日，聯合國第卅一屆氣候大會（ＣＯＰ31）將在土耳其安塔利亞舉行。從目前情勢看，這場會議恐怕很難複製二○一五年巴黎協定或二○二三年杜拜ＣＯＰ28那種具有高度象徵性的政治突破。

真正值得觀察的，不是各國還能寫出多少雄心宣言，而是巴黎協定生效十年後，是否終於有能力處理「承諾愈多，制度愈完善，但減量仍太慢」的問題。

大會前夕，聯合國氣候變化綱要公約秘書處公布最新國家自定貢獻綜合報告顯示，各國新一輪ＮＤＣ比過去更完整，九成已參酌第一次全球盤點成果，四成五已通過綜合性氣候變遷法或政策框架；但即使全部落實，二○三五年全球碳排相較於二○一九年預估僅減量百分之九，遠低於ＩＰＣＣ估計符合攝氏一點五度路徑所需的六成。

承諾必須化為行動，這是ＣＯＰ31最迫切需要的根本轉向。過去十多年的氣候外交，主要處理各國承諾意願、淨零時程，以及是否願意提高目標與透明度；安塔利亞之後，既然目標已經確立，如何落實才是關鍵。

因此，ＣＯＰ31的主角，不是新的宏大減量口號，而是「執行方案」。

減量工作計畫能否延續並強化、全球調適目標能否形成真正可衡量的指標、公正轉型能否與產業政策及財務支持連結，以及發展中國家是否真正拿得到資金，都比新的政治宣言更重要。

其中，調適可能成為今年最具政治張力的議題。愈來愈多發展中國家已提出國家調適計畫，但真正困難的不是沒有規畫，而是錢下不來、程序太慢、資金多半仍以貸款而非贈款形式提供。

對太平洋島國、低收入國家而言，氣候危機早已不是未來風險，而是現在進行式。若已開發國家一面要求加速減量，卻無法提供足以支撐調適與能源轉型的公共資金，南北衝突仍會成為ＣＯＰ31談判的難關。

美國於今年初正式退出巴黎協定之後，更讓情勢不同。過去多邊氣候談判經常受美中互動牽動，現在則可能進入更分散的權力結構：歐盟、中國、澳洲、巴西、印度與小島國聯盟的角色都會上升。這不必然意味制度瓦解，卻會使「誰來提供政治領導與資金承諾」變得更困難。

中國的角色尤其值得注意。若中國仍主要強調已開發國家的歷史責任與融資義務，就會延續傳統發展中國家立場。但面對本屆主辦國力推「二○三五年全球終端能源電氣化比例提升至三成五」的旗艦目標，若進一步把新能源、電動車、儲能、電網及南南合作包裝為全球執行方案，對接電氣化轉型的技術與基建缺口，中國反而可能在一場「重執行、少宣言」的ＣＯＰ中獲得更大制度影響力。

另一個不能忽略的變化，是攝氏一點五度的敘事本身。氣候公約執行秘書近期承認，增溫超越一點五度難以避免，真正的政策問題將轉向如何降低超越幅度、縮短持續時間，並盡快扭轉升溫趨勢。這不是放棄巴黎目標，而是意味著氣候治理開始由「避免超越」進入「管理超越」的更艱難階段。

因此，ＣＯＰ31真正的成功，是能否把巴黎協定從「承諾體系」往「執行體系」推進，即指標可以衡量、資金真正到位、政策落差能被透明追蹤，而不履約成本也逐漸提高。

若安塔利亞能做到這些，即使沒有另一個震撼世界的「巴黎時刻」，仍會是成功的會議。反之，若只是再次確認攝氏一點五度目標、再次呼籲提高雄心與融資，卻沒有建立具體執行框架，那麼ＣＯＰ31最大的失敗，恐怕不是談判破局，而是加深一種制度耗損：承諾愈完整，現實與承諾間的距離卻愈遙遠。