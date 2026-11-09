大屋頂下／中國應當爭取進入AI時代敘事的主筆地位 修昔底德與武統兩大陷阱

ＡＩ時代來臨。

這豈僅是人類歷史百年未有的大變局？準確且真實地說，這可謂是人類文明萬古未遇的大變局。

今後，世界歷史及文明的斷代，將以「前ＡＩ時代」及「後ＡＩ時代」為界碑。這豈是過去屢見的百年或千年的斷代迭代，而是萬古不遇。

昨天本文對此「更發達的資本主義ＡＩ新世界」（有點戲謔）略有想像及描繪，但仍難窺全豹之一斑。且昨天的本文出自美國的視角，今日則試轉向中國。

一九八九年，法蘭西斯．福山發表「歷史終結論」，次年發生「蘇東波」。他預言：蘇東波後，西方民主政治及自由經濟的到來，可能是人類歷史文明的演化終局，也是人類政府的最終形式。

此謂「歷史終結論」，但自始即陷於見仁見智的激辯。格雷厄姆．艾利森的「修昔底德陷阱說」，就是對「歷史終結論」的糾纏，認為並無「終結」，且可能墜入「陷阱」，終將一戰。

如今看來，這些皆只是「前ＡＩ時代」的敘事。

在川普口中原始的「前ＡＩ時代」敘事，是以「終結／敵對／競爭／有我無你」等為主題，並以中國為唯一的系統化的敵手；但是，ＡＩ的出現，美國一方面要阻滯中國的ＡＩ發展超越美國，另一方面更要防治ＡＩ對美國自我政經體制發展的影響。

可以這麼說，美中互為敵手，但ＡＩ雖是美中必須各自設法相對維持優勢的工具，也是美中兩國必須各自面對內外治理的難題。

中美各自若治理不了全球的及自己的ＡＩ，談中美誰能徹底「終結」對方並無意義。

於是，一夕之間，在川普口中就出現了「ＡＩ憲法」這類的頂層思維。在美中之間，也出現了建構「建設性戰略穩定關係」的共識。

習近平給中美「建設性戰略穩定關係」揭櫫的四大路徑是：「合作為主／競爭有度／分歧可控／和平可期。」

他認為，實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以併行不悖，相互成就，造福世界。

一句話：鬥而不破。

經歷「前ＡＩ時代」，「歷史」並未「終結」。如今進入ＡＩ時代，「修昔底德的過程」雖是愈演愈烈，但「修昔底德陷阱」卻似漸已撤除。

近十幾年來，世界竟被這個違背人性與常識的「陷阱說」糾纏不去，如今彷彿始大夢方醒。因為，大家既然親眼目睹了這口血淵骨嶽的「陷阱」，還有人會主張：「大家都往裡頭跳吧？」

這不符人性，也不符常識。

在「前ＡＩ時代」，美國視中國為敵人，中國視美國為障礙，或許各欲「終結」對方。但在ＡＩ時代，美國及中國有了共同的「ＡＩ敵人」，則如今若互談「終結」對方有何意義？

終止美中搏殺，轉向全球共同應對ＡＩ的治理挑戰。

因此，修昔底德的Ｇ２競爭過程仍將繼續，但雙方終將掉入一場殊死戰的「陷阱」的可能性卻甚至已可大概率排除。

有修昔底德，但陷阱已被識破。

此一「後ＡＩ時代」的敘事。使美國大失主動，而使中國驟然爭取到有利的主動地位。

值此千古不遇的大變局，中國應當全力爭取人類歷史文明在「後ＡＩ時代敘事」的話語權及主導權。

今年，習近平當著川普的面，兩度發表「去修昔底德陷阱論」。中國的「後ＡＩ時代敘事」，不妨就從「去陷阱論」切入，這是如今大家最聽得懂的全球語言。

就中國的內外治理言，「修昔底德過程」必將繼續推進，但「陷阱」卻可以不跳下去；「台獨」其實也是一個「陷阱」，一定要跳下去嗎？「武統」尤其是個「陷阱」，更非要往裡跳嗎？

如果中國能迴避修昔底德、台獨、武統三大陷阱，都不往裡跳。這就必然有助於建立中國爭取進入共構ＡＩ時代全球敘事主導權的地位。這可謂是中國萬古不遇的歷史機遇，應當敬畏以對。

此際，正是美國在世界道德地位上的崩解之日，中國的回應可謂正是趁虛而入。此際，又正在中共二十一大習近平進入第四任期的準備階段，這是再塑習近平世界人設，及重塑中國形象的最佳機遇期。

新的ＡＩ世界，新的習近平，新的中國，這是中國在此際有能力也應當努力追求的高遠目標。

尤其重要的是：中國文化幾千年來「大同世界」的主體思想傳承，愈經歷歲月的考驗，愈覺得值得珍惜與維持。且看，經歷了俄烏、加薩、美伊以三場戰爭，中國在近幾年來，在國際上的好感度及信任感皆有顯著上升，甚至已常態化地漸次超越了美國（試對照川普在內外治理上表現的滿腦子汙穢）。

中國已由韜光養晦，進入厚積薄發。

讀者可能還記得，二○二四年十一月十日，《大屋頂下》寫〈看得見的手vs.看不見的手：世界正在等待第三本書〉指出：前ＡＩ時代，世界的走向可謂受到「國富論／資本論」兩本書深重的影響。如今進入ＡＩ時代，眼看著這兩本書所發表的觀點及建議的方法，皆已逐漸翻篇，進入ＡＩ時代，世界正在等待一部超越「國富論／資本論」的「第三本書」。

中國是傳統共產主義的重大受害者，中國卻也是改革開放的重大成就者。中國可說是歷經傳統共產主義及激烈資本主義全球化分別深刻淘洗的國家，舉世另無其匹。

中國以這種舉世無匹的經歷，優越的「禮運大同篇世界觀」的文化底蘊，再加上中國如今在世界發展前沿上已是無可取代的重要引擎角色，以及全體中國人已然充分表現的優異素質；以上理由，皆使中國有能力也有資格，在此際成為在ＡＩ時代參與並引領這「第三本書」的主筆角色。

這是中國自己的機遇，機不可失。甚至，這也是中國對人類文明的責任，義不容辭，捨我其誰。

ＡＩ治理有兩大趨勢：一、看得見的手必將更看得見，大政府，否則甚至不能治理基本的經濟生產與分配活動。二、更加趨向「社會主義」，以「社會主義」追求「ＡＩ福利國家」。這些，中國皆有資格說，也有能力說。

千古一遇，中國應當努力爭取進入ＡＩ時代敘事的主筆地位。在「國富論／資本論」之後，與世界共撰「ＡＩ時代全球治理」這「第三本書」。

這第三本書的序文可以就是：「修昔底德還在，但陷阱已被識破。」

（全文完）