洋流曝民進黨權力傲慢

在美國德州競選參議員的民主黨人塔拉里科（James Talarico），打敗馬斯克支持的對手，在勝選演說中說，最有權勢的人最擅長製造分裂，讓人民忙著彼此攻擊，忘了追究掌權者的責任。他引用大衛擊敗歌利亞的故事，強調金錢買不到民心，政治也不該淪為仇恨競賽。

這番話若拿來檢視台灣的民進黨，真是一語中的，因為塔拉里科批判的權力操作，正是台北市長選戰中出現的現象。民進黨執政多年，掌握行政機器、政策資源與龐大的政治動員能力，為了奪回台北市，卻將選戰包裝成一場人民對抗強權的運動。

「洋流」喊得震天價響，彷彿沈伯洋是孤身挑戰巨人的大衛。但背後站著的是中央執政黨與整套政治組織，究竟誰才是歌利亞？這種刻意顛倒權力位置的操作，正暴露民進黨對自身權力缺乏反省。

動輒把不利現象推給「敵對勢力」，已暴露這種政治動員的危險心態。沈伯洋過去批評雙城論壇涉及滲透風險，蔣萬安一句「只感受到滿滿的新潮流」，卻被指責貼標籤、激化對立。將正常城市交流與國安威脅連結，說是政治監督；對民進黨派系開個玩笑，反成破壞民主？這種選擇性的政治道德，難怪讓人質疑洋流究竟要帶來什麼新政治。

塔拉里科說，掌權者希望人民只顧著向左看、向右看，忘記抬頭看看真正掌握權力的人。台灣選民也該問問，執政黨既然擁有如此龐大的政治資源，為何還要把每場地方選舉塑造成分裂和對決？難道不支持沈伯洋，就是不支持民主？難道質疑洋流，就是站在改革對立面？

這種政治語言最令人反感的地方，是把自己的政治立場當成道德標準。支持者被稱為正義，反對者卻經常得先證明自己沒有惡意。久而久之，民主政治所需要的包容與理性討論，就被陣營忠誠取代。

塔拉里科批評富豪利用金錢操控政治，也提醒人民，愛與包容才有力量跨越分歧。他以民主黨人的身分，爭取紅得不能再紅的德州選民支持。反觀民進黨，就像德州的共和黨，長期掌握權力，選舉時卻熱中製造敵我界線，彷彿只有自己代表人民，對手都是必須擊敗的邪惡勢力。

民進黨可以全力爭取市長寶座，但不能把政治宣傳當成民意，把不同意見當成敵意。選民有權要求公平競爭，也有權拒絕被任何政治浪潮裹脅。

塔拉里科的演說有句話值得民進黨思考：人民已厭倦被迫互相仇恨。台灣社會同樣厭倦無止境的政治對立，中央執政者若連地方選舉都要傾全力製造政治風暴，恐怕只會讓人民更加看清權力的傲慢。民進黨最該擔心的，恐怕不是洋流能否沖倒蔣萬安，而是人民終於看清，誰才是那個站在權力頂端、仍不斷製造分裂的歌利亞。