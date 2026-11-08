總編開箱／看川普敗選 政客別只想認知作戰

隨著選情加溫，不僅候選人一言一行要接受檢驗，執政者的政策、作為同樣都要接受檢驗，但提供給大眾檢驗的內容不該是「用猜的」，更不應是「憑感覺」，甚至發現對執政黨不利時就蓋牌，政治人物若只想透過認知作戰、老是傳播不正確的訊息，應該看看美國總統川普這次期中選舉的下場。

六十五歲以上民眾是否免繳健保費，原本已有多個縣市有條件執行，也是今年地方選舉中，多名綠營候選人的政見，但當立法院在野黨透過修老人福利法、希望讓全國有一致性作法時，賴總統一方面讚揚屏東縣長周春米提出的這項照顧老人健康的作法、另一方面又讓中央政府打世代仇恨牌，無視許多年輕世代要幫忙繳長輩健保費的負擔，甚至在法案條文上的解釋採取扭曲、誤導民眾的方式，最後仍祭出行政院不副署的老招。

事實上，目前全台二十二縣市中，已有十六縣市提供長者健保費補助，僅六縣市長者未獲得保費補助，如果健康平權是執政黨真心在意的事，為何會讓老人因為居住在不同縣市、地方政府財力的差距，而受到差別待遇？

老農津貼是當年民進黨率先提出的政策，今年初行政院還提出要修法提高到每月一萬元，如今面對在野黨加碼，行政院除批評違憲外，依舊欠缺與在野黨溝通的能力與心意，只顧選情、不顧民情。

政府資訊公開透明，是民主國家接受監督的基本要件，但當綠營多次抨擊目前台北市的兒虐事件、營養午餐等問題，民進黨台北市長候選人、號稱犯罪學研究專家的沈伯洋竟可以在受訪時，手上沒有數據、就敢於「用猜的」批評台北是六都兒虐第一。當政治人物可以口說無憑、任意揣測就評論，只為攻擊對手，選民能相信他有能力做出精準決策與政策嗎？

憑空想像、悖離事實的激進言論，確實可散布恐懼，也讓許多政治人物習慣空口說胡話，其中，川普更是憑感覺隨意亂說話的翹楚，但看看、想想川普在這次期中選舉所獲得的教訓，豈能不戒之、慎之！