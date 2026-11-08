台陷荷蘭病 應再造均衡經濟體質

六日台北股市經歷歷史性重創，外資連日拋售逾千億元並引爆股匯雙殺的劇烈動盪，無疑給長期陶醉於市值暴增的社會敲響了一記沉重警鐘。

長期以來，執政團隊習慣將半導體代工熱潮包裝為總體經濟的繁榮，這般高度傾斜的資本結構非但未能厚植抗震韌性，反而在全球科技板塊啟動去槓桿時，讓台灣資本市場首當其衝、成為國際避險基金最具流動性的拋售對象。

觀察東亞科技出口走廊的連鎖震盪，跨國資本撤出呈現出連鎖骨牌效應，韓國股市盤中暴跌觸發熔斷機制暫停交易，日經指數同步下瀉千點，顯露出東亞供應鏈依附美系科技巨頭的同質化風險。日本的半導體材料、韓國的高頻寬記憶體、以及我國的晶圓代工與組裝聚落，在產業上升期共享龐大訂單；但在終端商業應用遲未兌現、跨國資金轉向保守防禦的關口，東亞科技鏈終致陷入資金集體撤離的失血泥潭。

我國半導體先進製程的工程實力固然傲視區域，但資源過度傾斜所誘發的荷蘭病，割裂了台灣的實體社會。水電容量、土地廠房與頂尖理工人才盡遭科技大廠吸納，而支撐全台就業人口達七成五的傳統製造業與基層服務業卻在苦苦支撐；一旦潮水退去，全體社會才赫然發現：虛胖的股市指數，無法掩蓋民間經濟的元氣消耗。

面對全球科技資本的洗牌重整，主管機關不能只依賴公股護盤粉飾太平，施政方針必須打破單邊獨尊少數科技企業的迷思，將輔導與租稅資源實質導向工具機、材料與民生傳統產業，促成實體經濟的均衡再造；同時應建立動態監理機制，防止短期投機資金將我國金融體系當作去槓桿的避風港，並積極開拓東亞多元實體經貿版圖。