星期透視／民主黨奧索夫會是歐巴馬2.0？

民主黨在期中選舉攻城掠地，把許多不可能轉藍的州包括德州、堪薩斯、南卡等全都翻藍，德州甚至從參議員、州長一路到副州長、州主計長等選舉全部都由民主黨勝出，該州大概只剩下另一位參議員、今年不用改選的克魯茲是唯一的共和黨籍。這般歷史性的亮眼成績，現在已經開始出現是否有新秀可能代表民主黨角逐二○二八年總統寶座的討論，也讓外界看到二○○八年時年僅四十七歲的歐巴馬，成功從共和黨手上奪回總統寶座再次實現的可能。只是，這個民主黨人會是誰？

目前檯面上的知名度已經很高、但同時也遭受不少批評的人選有加州州長紐森與上次選過總統的賀錦麗。但看起來民主黨基層想要一些新口味，這些新人包括：德州新任參議員（卅七歲）塔拉里科，身為牧師與中學老師的他，拿下德州卅八年來從未出現過民主黨籍的參議員席次，是最受矚目人選之一。或者密西根州的艾爾薩耶德（四十二歲），他是史上首位穆斯林聯邦參議員。又或是喬治亞州新任州長巴頓斯（五十六歲），她不僅是喬治亞州史上首位黑人州長、也是首位女性州長，更是全美歷史上第一位擔任州長的黑人女性。有沒有可能是比較老將一點的賓州連任州長夏皮羅（五十三歲）？他四年前也是賀錦麗副手的熱門人選之一。或是愛荷華州新任州長桑德（四十四歲）？還是同樣在德州翻轉、贏得州長寶座的拉丁裔女性伊諾霍薩（五十二歲）？

這些名單還可以再拉長些，不過最近最受到討論的是喬治亞州的連任參議員奧索夫，年僅三十九歲。如果兩年後他真的代表民主黨參選總統，也才四十一歲，會比當年四十七歲選上總統的歐巴馬還更年輕。歐巴馬連聯邦眾議員都沒當過，只當了三任的州參議員，隨後選上聯邦參議員未做滿一任就參選總統。

奧索夫比當年的歐巴馬更缺乏基層民代經驗，他步入社會後主要擔任戰地記者與紀錄片導演，雖在二○一七年挑戰過聯邦眾議員補選落敗，但隨即在二○二一年一舉推倒共和黨在喬治亞的高牆，選上聯邦參議員。現在他順利贏下第二任期，接下來直攻二○二八總統大位的呼聲也隨之水漲船高。

這次期中選舉民主黨雖然大勝，但也不是沒有問題，由已年華老去的白髮歐巴馬帶頭，開始反對ＡＩ浪潮。的確ＡＩ發展在現實中常犧牲掉教育程度低、派遣工與年輕人的工作機會，然後製造噪音與耗水耗電的ＡＩ資料中心能蓋的地方，大概又是貧民窟附近。換言之，這次民主黨走回工會路線，只替弱勢發聲，也就是極左的路線，邏輯上與川普一直以來的極右路線差異不大。

反ＡＩ的歐巴馬，與當年崛起時絕口不提自身黑人身分並走中間路線的歐巴馬完全不同。廿世紀以來民主黨只要想選上總統，從柯林頓到歐巴馬都一樣，就是要往中間走，但要往中間走就不會反ＡＩ，因為那是人類必然。往中間走的樣子，就會是現在奧索夫的樣子。

奧索夫政治啟蒙非常早，高一就癡迷民權領袖、傳奇國會議員路易斯，後來竟美夢成真被選進路易斯的辦公室實習，其父親是中產階級，媽媽是澳洲人，從政後的奧索夫口才奇佳，演講很能振奮人心，尤其常利用抖音等平台吸引年輕粉絲。若真有什麼罩門，就是其猶太身分。美國猶太裔常自開玩笑，說不要選我們當總統，因為如果做錯什麼，我怕我們會被迫害。除此之外，奧索夫在一個非常紅的喬治亞州，這次不但連任，還帶著同黨黑人女性巴頓斯選上同州州長，其大將之風已逐漸顯露。

（作者為東海大學政治系教授）